Jovanov: Đilas govorio da je litijum velika šansa za Srbiju

Predsednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije Milenko Jovanov rekao je da se povodom projekta Jadar ne napada prethodna vlast već se ukazuje na nedoslednost i na volšebnu promenu stava u zavisnosti od toga da li ste na vlasti ili ste u opoziciji i dodao da je predsednik S SP Dragan Đilas ranije govorio da je litijum velika šansa za Srbiju, a da je sada promenio stav.

"Kada ste na vlasti, donosite odluke o tome da se Rio Tinto i njegovim kompanijama omogućava istraživanje i rudarenje u Srbiji, a kada ste u opoziciji postajete najveći protivnik toga", rekao je Jovanov.

Jovanov je istakao da je Đilas 2017. godine rekao da je iskopavanje litijuma velika šansa za Srbiju.

"Vrlo jasno se tada založio za izdavanje koncesija, za fabriku baterija u Srbiji, za zapošljavanje hiljada i hiljada ljudi", rekao je Jovanov.

Jovanov je dodao da se Vlada Srbije zalaže za otvaranje fabrika baterija za mobilne telefone, za električne automobile i da je to nešto što je Srbiji potrebno.

"I umesto da Đilas objasni zašto je promenio stav, jer na kraju krajeva nije sramota promeniti stav, on nam kaže danas da zapravo ni to kopanje nije toliko sporno, ali ako se promeni vlast. Znači, nije on baš toliko ni protiv kopanja, ali ako je on na vlasti", ocenio je Jovanov.

Autor: Jovana Nerić