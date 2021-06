Vučević: Pretnje Vučiću su me zaledile i zgrozile, ali zapamtite, niko nije i ne može biti jači od države koja ide napred!

Svaka čast predsedniku Aleksandru Vučiću što se ne obazire na monstruozne pretnje smrću i što snažno grabi napred, uvek vođen pravdom i istinom, naveo je na svom Instagram profilu potpredsednik SNS Miloš Vučević.

- Obračun s kriminalcima je naš zadatak, a stravična pretnja koju je predsednik dobio na Instagramu večeras, i to ni manje ni više nego od čoveka koji je u bekstvu zbog više krivičnih dela, samo će ga ojačati u borbi protiv kriminala i onih koji žele da vide Srbiju na kolenima! Malo je reći da su me ovakve reči upućene predsedniku zaledile i zgrozile, ali zapamtite, mirno možete spavati jer niko nije i ne može biti jači od države koja ide napred! - istakao je on.