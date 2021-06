Kamberi pokušao sa provokacijama u Skupšini Srbije, premijerka Brnabić mu BRUTALNO ODGOVORILA

Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je narodnom poslaniku Šaipu Kamberiju da nije u redu da se poziva u Skupštini Srbije na ustav samoproglašenog Kosova, s obzirom da je poslanik u parlamentu zemlje koja Kosovo i Metohiju smatra svojom teritorijom i iz te pozicije to mora da poštuje.

Brnabić je to kazala na sednici Skupštine na kojoj se raspravlja o inicijativi za promenu Ustava Srbije, a kao odgovor na ranije izlaganje Kamberija koji je rekao da član 1 Ustava Srbije definiše Srbiju kao državu srpskog naroda, što je problematično sa aspekta manjina i naveo kao bolje primere, između ostalog, "ustav Kosova u kojem u stavu 2, članu 1, stoji da je Kosovo država svojih državaljana".

- Nije u redu da se pozivate na ustav Kosova jer ste poslanik Skupštine u zemlji čija je to teritorija, to je naša pokrajina i Vi to morate da poštujete. Za ovaj Dom ne postoji ustav Kosova, a nezavisnost su izvojevali da nikoga ništa nisu pitali, nijednog svog građanina - kazala je Brnabić.

Prema njenim rečima, ustav takozvanog Kosova za nju ima značaj kao kada bi ona sama proglasila beogradsko naselje Karaburmu za nezavisnu državu i napisala ustav.

Ironično primećuje da je ustav tzv. Kosova toliko validan da i ako žele vojsku da naprave moraju da pitaju Srbe, što nisu učinili, čime su pokazali koliko poštuju svoj ustav i koliko je validan

Navodi i da ne želi da joj takozvano Kosovo bude uzor za bilo šta i u tom smislu podseća da sa teritorije južne srpske pokrajine niko nije odgovarao ni za jedan zločin nad Srbima, uključucjući i zločine nad srpskom decom, zatim zločine u Starom Gacko gde je nastardalo 14 ljudi, ali i Goraždevac gde je dvoje dece ubijeno, a četvoro je ranjeno.

Premijerka podseća da niko nije odgovarao ni za pogrom Srba 2004. godine, kao ni za uništavanje crkvi i manastira od kojih se neki, kako kaže, i danas koriste kao javni toaleti.

Poslanik Kamberi u odgovoru premijerki kazao je da je mogla da spomene i masovne grobnice u centralnoj Srbiji u kojima su pronađeni posmrtni ostaci Albanaca kao što su Petrovo Selo i Batajnica.

Brnabić ističe da može da priča i o Batajnici i Petrovom Selu, kao i drugim mestima i naglašava da joj je "beskonačn žao što su se te stvari dešavale".

- Žao mi je svih ubijenih, njihovih porodica, svih nestalih koje i danas tražimo, ali Srbija je na teritoriji centralne Srbije istražila apsolutno sve grobnice za koje smo dobili podatke od Prištine, Međunarodnog Crvenog krsta, sve osim dve za koje u ovom trenutku skupljamo dodatne informacije i koje ćemo istražiti - kazala je Brnabić.

Podseća i da je u Srbiji, kod Raške u Kiževku pre dve nedelje završena eshumacija pronađenih posmrtnih ostatatka i navodi da su pozvane porodice identifikovanih Albanaca 20. maja da odaju počast svojim bližnjima koji su nastradali.

- To je primer kako se radi i nemojte to da zloupotrebljavate. A mogu da Vam kažem da Priština ništa nije uradila - kazala je Brnabić obraćajući se Kamberiju.

Navodeći da se u ovom trenutku u Prištini u mrtvačnici nalaze posmrtni ostaci 350 osoba koje Priština ne želi da identifukuje, Brnabić poručuje Kamberiju da ne želi da se takmici po tim temama sa njim.

- Ne manipulišite ovim stvarima poručila je premijerka poslaniku Kamberiju.