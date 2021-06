RISTIĆ O DANAŠNJEM IZRICANJU PRESUDE MLADIĆU: General je spreman da se BORI!

Dragan Vujičić novinar Večernjih novosti, Bojan Bilbija urednik političke rubrike u Politici i reditelj Ljubiša Ristić su za Novo jutro komentarisali današnju presudu koja će se izreći generalu Ratku Mladiću, ali i to, da li je slučajnost što se samo šest sati nakon suđenja, održati sednica saveta bezbednosti UN.

Ristić napominje da ništa nije slučajnost, i da je poznato da povodom suđenja generalu nema optimističnih očekivanja. On dodaje da se nakon svih dešavanja, nameće jedno pitanje a to je, kada će ljudi koji su isporučivali naše ljude Haškom tribunalu odgovarati.

- Ništa nije slučajnost. To što se danas završava na takav način, suđenje generalu Mladiću, naravno da niko nema optimistična očekivanja. Mi znamo sve o sudu, o presudama, a više se postavlja pitanje kada će odgovarati oni koji su isporučivali naše ljude Haškom tribunalu. Stoga, naša istorija poslednjih 20 godina nije jasna. Najveći deo svega toga što se dešavalo u tribunalu se i ovde događalo. A da je ovde bilo drugačije, bilo bi i tamo - rekao je Ristić.

Ristić dodaje da sve što se događa u Hagu i u savetu bezbednosti EU jeste pitanje koje sami sebi treba da postavimo.

- U ovoj zemlji su bila suđenja, i osuđeni su razni ljudi koji su nam naneli veliko zlo, bombardovanje, pobune, saradnja sa onima koji su "odcepljivali" delove naše zemlje... Pa su osuđivani, pa su pušteni. Za nas je sve ovo što se događa u Hagu, i u savetu bezbednosti je pitanje koje sami sebi treba da postavimo - podvukao je Ristić.

Vujičić sa druge strane dodaje da je i dalje nepoznanica kakve lekove Mladić uzima, obzirom na njegovo zdravstveno stanje koje se menja iz dana u dan. On ističe da će se general sigurno boriti.

- Milošević je bio jedan od ljudi koji je bukvalno optužen da je uticao na ishod njegovog boravka u Hagu. Darko je u kontaktu sa ocem, a i on sam ne zna šta prima - rekao je Vujičić.

Vujičić ističe da je general ratko Mladić spreman da se bori, kao i ljudi koji ga brane.

MLADIĆ JE SPREMAN DA SE BORI General Mladić je sigurno spreman da se bori a i ostali koji ga brane, jer je to jedna neformalna grupa ljudi. Moram to tako da kažem, i tu se vraćamo na ono, kada ćemo mi doći do odgovornosti, ko je te ljude isporučivao Hagu - dodao je Vujičić.

Vujičić se prisetio i suđenja na kom je Ratko Škrbić ekspert odbrane na suđenju Tolimiru, uspeo da nalazom i ekspertizom promeni tok istog, te je mišljenje predsednice žalbenog veća, uspeo da promeni na osnovu istih.

- Jedan od ljudi je tražio da se sahrani mimo vojnih počasti je pukovnik Ratko Škrbić ekspert odbrane na suđenju Tolimiru, to je čovek koji je svojim nalazom i ekspertizom uzdrmao haški sud, to jest mišljenje gospođe koja je sada predsednik žalbenog veća. Ona je bila šokirana, to je bio prvi slučaj, kada je pročitala ekspertizu čoveka, a ona je prva koja je tražila oslobođenje Tolimira, na osnovu tih dokaza - prisetio se Vujičić.

Bilbija se dotakao i sudije Serža Bramerca koji je, kako kaže već presudio ovom slučaju, ne dozvolivši da se ponovo desi revizija relativno bliske istorije.

- Gospodin Bramerc već presuđuje odavno. On je rekao da je nedopustivo da se dešava revizija istorije. On očigledno događaje koji su se desili nedavno jesu istorija. A to je zato što je njegovo tužilaštvo pisalo tu istoriju. Ti događaji koji su se neposredno desili treba da se podvrgavaju proveri. Mladić i karadžić su osuđeni za sedam genocida, a to je opšta bizarna formulacija. A niko nije optužen za makar jedan genocid nad Srbima, makar opštinski - rekao je Bilbija.

Bilbija dodaje da je teza o sedam genocida bizarna i nedopustiva, istakavši da je cilj izbacivanje bombastične fraze, kako bi Mladiću nametnuli braj jedan, koji je takođe problematičan.

- Presuda Radovanu Karadžiću je izrečena 24. marta 2016 godine, a da li je slučajno baš tada, kada su se neke druge žrtve bile važne za pomenuti tog dana, baš tada je njemu presuđeno za sedam genocida. Ta ideja nije do kraja prihvaćena, ali oni izbace tu bombastičnu frazu o njih sedam, da bi bar jedan dobio, a i taj je problematičan. Bramerc je taj koji odlučuje i piše našu istoriju. On će večeras dobiti neke odgovore, siguran sam da će dobiti adekvatne odgovore - konstatovao je Bilbija.