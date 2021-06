PALMA POVODOM DANAŠNJEG IZRICANJA PRESUDE GENERALU MLADIĆU: Mi ne možemo da budemo genocidan narod, jer nismo vodili osvajačke, nego odbrambene ratove

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, gostujući u Novom jutru televizije Pink, govorio je o negativnoj propagandi u Srbiji zbog koje jedan deo građana odbija da se vakciniše protiv korona virusa.

Palma ističe da Srbija ni u kom slučaju ne može da bude genocidan narod, jer nikada nismo vodili osvajačke, nego odbrambene ratove.

Mi ne možemo da budemo genocidan narod, jer nismo vodili osvajačke, nego odbrambene ratove. Haški tribunal je napravljen za Srbe i veoma mali broj Srba ili gotovo niko nije dobio oslobađajuću presudu. A setimo se ko su oni koji su oslobođeni. Hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač. Oni su oslobođeni za „Oluju“, a to je zločin koji treba da se izučava kao zločin u osnovnoj školi. Ante Gotovina je prvostepeno bio osuđen na 24 godine zatvora, a onda oslobođen. A šta se desilo između prve osuđujuće i druge oslobađajuće presude. Da li su došli neki drugi svedoci koji su rekli „nije kriv on nego neko drugi“. A ko je taj drugi ? Ramuš Haradinaj, Naser Orić i svi oni koji su izazvali ratove u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji su oslobođeni ili sa vrlo blagim kaznama. General Ratko Mladić je bio komandant Vojske Republike Srpske i siguran sam da Ratko Mladić nikada nije izdao naređenje da se ubijaju civili ili da se radi nešto što je protivno međunarodnim konvencijama kada je u pitanju rat. Kada bi sabrali na koliko godina su osuđeni Srbi u Haškom tribunalu, a koliko ovi drugi koji su izazvali sve ratove odnos je 1:1000. Srbiju su bombardovali zbog Račka, a Račak se nije našao ni u jednoj optužnici Haškog tribunala. Haške presude su političke presude i političke odluke, a ne pravne i u skladu sa međunarodnim pravom. Meni je u razgovoru u Vašingtonu, bivši zamenik CIA za Balkan Stiv Mejer rekao da, kada su u pitanju oni koji rade za američke interse nisu teroristi. Zapad hoće na indirektan način da opravda NATO agresiju na Srbiju raznoraznim presudama i traže na sve načine opravdanje, kao i ova kvazi opozicija u Srbiji koja kuka kako su njima ugrožena prava. Oni se bore za zaštitu žena, a njihov lider Dragan Đilas je tukao svoju ženu i njenog oca. I za to postoji potpisana prijava od strane Ive Đilas, njegove bivše žene. To su ludaci, siledžije, plaćenici i kriminalci u toj partiji na čijem čelu je Dragan Đilas. U narednih mesac dana informisaću sve ambasade u Beogradu ko je Dragan Đilas i da je to zašto se on zalaže i njegovi plaćenici su oni sami odavno zgazili. Tako se zalažu za alimentacioni fond, a upravo je Dragan Đilas tukao i svoju ženu i njenog oca jer nije hteo da plaća alimentaciju. Đilase, daj bre toj ženi pare, kao što i svi obični ljudi u državi plaćaju alimentaciju. Ja sam prošle srede podneo krivičnu prijavu protiv Dragana Đilasa, po osnovu prijave njegove žene protiv njega, za nasilje u porodici. Za sve ono za šta se Dragan Đilas zalaže je upravo on radio u najgorem smislu. I sve ono što Evropski parlament spočitava Srbiji na evropskom putu su upravo lažne optužbe koje stižu od Dragana Đilasa i njegovi plaćenika i oni štete Srbiji. Kako lažu Brisel, tako lažu i građane Srbije - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

Predsednik Jedinstvene Srbije je gostujući na Pinku upitan da prokomentariše zašto neki građani odbijaju da se vakcinišu, iako imaju mogućnost da biraju nekoliko vakcina, dok ljudi iz regiona, pa čak i iz drugih delova sveta, dolaze u našu zemlju kako bi se imunizovali, gde je Marković objasnio da je reč o propagandi medicinskog lobija.

- Reč je o propagandi medicinskog lobija. Prvo su nam plasirali priču da je najbolja vakcina "Fajzer" da će nam ona otvoriti vrata da putujemo u Evropsku uniju ili ne znam gde - rekao je Marković.

Palma je nakon izjave o antivakserima dao primer na koji način pokušavaju da omalovaže efikasnost vakcina, pomenuvši trik sa kovanim novčićem.

- Evo da probate... Uzmete metalnu paru i stavite na mesto gde su vam dali vakcinu, i zalepi se para. Moj sin je probao i zalepila se para. I šta sad kažu, to je neki čip... E pa nije tačno! Kakav, bre, čip? Imaju čak i slike gde ljudi lepe viljuške, dotle to ide... Dakle, sve vakcine su dobre! - poručio je Palma i dodao:

- Ali mi Srbi smo takvi, uvek ćemo nešto da pronađemo, da izmislimo, da se šalimo! - podvukao je Marković.

Lider Jedinstvene Srbije se dotakao i boravka u Grčkoj, istakao da je održano dosta sastanaka sa zvaničnicima Grčke, te podvukao da je važno to da su dobili informaciju da Grci nikada neće priznati takozvano nezvanično Kosovo.

- Za vreme boravka u Grčkoj imali smo više sastanaka sa političkim i crkvenim zvaničnicima Grčke. Ono što je važno je to da smo dobili informaciju da Grčka nikada neće priznati takozvano nezavisno Kosovo, odnosno da Kancelarija Kosova u Atini, koja je dobila i politička ovlaščenja, neće prerasti u ambasadu. Mitropolit Solunski Varnava, koji je i član Svetog Sinoda Grčke pravoslavne crkve nam je preneo tvrd stav da Grčka pravioslavna crkva nikada neće glasati za nešto što je na štetu Srbije i srpskog pravoslavnog naroda. I to je za nas vema važno, kao i to da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima odlične odnose sa grčkim premijerom Micotakisom - rekao je predsednik Jedinstvene Srbije.

VODIM 1000 POLJOPRIVREDNIKA IZ CELE SRBIJE U SEPTEMBRU OVE GODINE U PARALIJU!

- Septembra ove godine vodiću u Paraliju 1000 poljoprivednika iz cele Srbije i kao i do sada sve o trošku donatora, a u organizaciji Skupštine grada Jagodine. Poljoprivrednici su tokom korona virusa i policijskog časa bili u strahu ako su na traktoru ili u njivi, a na selu su ljudi navikli da se druže i nije isto kao u gradu gde 50 posto ljudi ne zna onog ko stanuje preko puta. Na selu odu da popiju pivo pred zadrugom, da odu jedan kod drugoga na kafu, kada se suši meso, kada se kolje pastrma, to je način života naših poljoprivrednika. Ja ne želim da izgovaram termin „seljaci“, jer smo mi političari nekada veći seljaci od samog seljaka. Poljoprivredni prozvođači su gospoda. Dolazi vreme da naši poljoprvredni prozivodi imaju svoju cenu, da se isplati da se radi poljoprivreda, država dosta pomaže, daje subvencije, manje je problema sa otkupom, jedino da zaštitimo srpske proizvode od uvoza onoga što se porizvodi u Srbiji. Ja više volim našu kiselu malu jabuku, nego onu veliku sa zapada, koja je puna hemije - rekao je Marković.