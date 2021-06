Lukić: Činjenice iz presuđenih predmeta važnije od dokaza

Branilac Ratka Mladića Branko Lukić izjavio je danas za Tv Pink da nije očekivao ovakav ishod, odnosno potvrdu presude Mladiću na doživotnu kaznu zatvora, već da će i ostale sudije, pored sudije Nijambe, biti voljne da pregledaju argumente odbrane i dokaze koji su izvedeni u toku suđenja.

"Očigledno je da su ostalih četvoro sudija smatrali da su dovoljne presuđene činjenice iz ranijih predmeta koje su donošene pre nego što je Mladiću uopšte suđeno, pre dokaza koje smo mi izvodili", rekao je Lukić.

Smatra da je došlo do toga da su presuđene činjenice iz drugih predmeta uzete kao važnije od izvodenih dokaza na suđenju.

"Onda smo mogli da se upšte ne sudimo", naglašava.

Na pitanje šta se može očekivati dalje s obzirom da preostao još zahtev za reviziju, Lukić kaže da revizija nije toliko jak pravni lek kao žalba.

"Revizija kao ponavljanje postupka, po pravilima Tribunala, može da se traži samo ako se pronađu novi dokazi koji nisu postojali u donošenju prvostepene i drugostepene presude i ukoliko su ti novi dokazi takve jačine da dovode u pitanje celo suđenje", kaže Lukić.

Dodaje da su iskoristili sve što su mogli u ovom trenutku i nema spektakularnih dokaza, ali i da će nastaviti da "kopaju" da pronađu nešto što nije bilo dostupno.

"Učinićemo sve da i pravno osporimo ovu presudu, a mislim da smo činjenično apsolutno razmontirali istu", kaže Lukić.

On se slaže sa stavom sudija Nijambe koja je izdvojila svoje mišljenje i navela da bi ona u potpunosti ponovila suđenje pred prvostepenim Većem i da je bilo mnogo propusta tokom suđenja, mali dodaje da to ništa ne vredi i da to neće da vide neki ljudi, pogotovu oni koji, kako navodi, služe tom sudu.

Ističe da je činjenica da je sudija Nijambe pokazala hrabrost navodeći da je siguran da je bilo mnogo pritisaka na nju.

"I preko medija su pokušali da utiču na Nijambe da promeni svoje mišljenje i prikloni se većini", navodi Lukić dodajući da se mnogo pre izricanja presude, pa čak i nekoliko dana ranije, u medijima se pojavila informacija da će Mladić biti osuđen za genocid što, ističe, ne bi smelo da procuri u javnost.

Na pitanje o udruženom zločinačkom poduhvatu, Lukić kaže da je to monstruozna teorija koja podrazumeva osudu za sve učesnike tog poduhvata.

"Ne sme niko da ostane neosuđen. Mnogo je opozicije toj teoriji i u pravnoj praksi i pravnoj teoriji. To nije ni u dokumentima Tribunala, već je izmislila Karla Del Ponte", kaže Lukić.

