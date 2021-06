Jovanović: Bajdenova kampanja u Evropi je izraz OBUZDAVANJA Rusije i Kine

Bivši šef diplomatije ambasador Živadin Jovanović, bivši premijer i potpredsednik Vlade savezne Republike Jugoslavije Nikola Šaionvić i direktor centra za proučavanje globalizacije prof dr Dejan Miletić, su za Novo Jutro govorili o prvoj predsedničkoj poseti Evropi predsednika Amerike, Džosefa Bajdena, kao i njegovim daljim planovima.

Jovanović ističe da je kampanja Džozefa Bajdena izraz obuzdavanja, globalno moćnijih Rusije i Kine.

- Ovo je vreme tektonskih promena u globalnim odnosima, i ovo što se dešava sa Bajdenovom kampanjom u Evropi je izraz obuzdavanja Rusije i Kine, a to je reakcija na nezaustavljiv rast njihove moći u globalnim odnosima - rekao je Jovanović.

Jovanović dodaje da je vreme danas puno složenije, i da je definitivno to, da je strateška misija Amerike da Evropu drži dalje od Rusije i Kine.

- Vreme je danas puno složenije, mi smo do nedavno slušali od evropskih lidera da se Evropa mora okrenuti sebi, i da mora voditi autonomnu politiku u odnosu na Vašington, i to je bilo vidljivo za vreme predsednika Trampa. Sada se neke stvari vraćaju, ali nikada ne mogu da se vrate na ono kako je bilo, a biće sigurno više koordinacije u evroatlanskoj politici, ali ne kao u prošlosti. Evropa je dosta platila sekundiranje i podređenu ulogu u američkoj strategiji. Severni tok dva, vidi se da je Bajden pokušao da disciplinuje Nemačku, a to je bila nemoguća misija, jer se severni tok bliži finalizaciji. Sa druge strane, ostaje ta strateška misija, da Evropu drži podalje od Rusije i Kine - dodao je Jovanović.

Šainović sa druge strane, napominje da Amerika ima unutrašnju borbu sa Trampom koja još nije gotova, jer je cilj sadašnje politike da dotuku republikance, koji su donekle, imali korektne odnose sa Rusijom.

Naravno da će Amerika pokušavati da sipa so u pukotine između Kine i Rusije. To će biti sudar titana, to će biti samit međusobnih saopštavanja. Amerika ima unutrašnju bitku protiv Trampa koja još nje gotova. Oni hoće da dotuku republikance, po pitanju odnosa sa Rusijom. Takozvane Trampove bolje odnose sa Rusima, koji ni nisu bili toliko dobri - rekao je Šainović.

Šainović povodom njegovog nedavnog obraćanja Veslija Klarka, dodaje da on i dalje ratuje, a da to ne podrazumeva fine manire.

- Za te ljude, te kategorije, licemerstvo ne dolazi u obzir. On ratuje, a to uopšte ne podrazumeva fine manire. On saopštava šta je bio plan, to što kaže da je NATO trebao da sedi u Beogradu. Drugo pitanje, da je MIlošević potpisao, tj. da smo mi to potpisali tada, da NATO dođe u Srbiju, da nas stavi pod nazor, i da za tri godine proglasi nezavisnost Kosova. Ja imam za njega samo jedno kontra pitanje - "Zašto je nakon 78 dana odustao od glavnih teza, da dođe NATO, a on je odustao pa rekao - UN?" On je dao ono što je mogao da da u Rambojeu, ali to očigledno nije njegov cilj - dodao je Šainović.

Miletić dodaje da SAD trenutno nema nijedan diplomatski odnosu u svetu, zbog čega gledaju šta najbolje mogu da kontrolišu.

- Ove načine kada se etiketira neka politička pozicija, to je prosto deplasirano, a Klarku ne mogu da verujem, on je i dalje u ratu, kao što je i Bajden, jer mi primećujemo neku inerciju devedesetih u SAD. Oni sada nemaju nijedan diplomatski uspeh u svetu, pa gledaju šta najbolje mogu da kontrolišu - rekao je Miletić.

Miletić se dotakao i presude Ratku Mladiću kao i pojma genocida, nakon čega je istakao da genocid može da nam se nameće silom, ali po pravdi ne.

- Ne treba nama pravda Haškog tribunala, pa mi smo prvi procesuirali, niko ne poriče zločine. naravno da znamo da nema genocida, imamo oči, uši, ne možemo neke stvari koje nisu moguće da bi zadovoljili Bajdena. Oni mogu silom, ali ne mogu na pravdi. Za mene je genocid ono što oni rade u regionu, jer sve to što je rađeno je eksperimenalno rađeno. Pogledajte BiH, Crnu Goru. Ja nemam problem sa NATO -m, ja imam problem sa tim što su nas bombardovali - nastavljao je Miletić.