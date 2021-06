VUČIĆ EKSKLUZIVNO ZA PINK UOČI RAZGOVORA U BRISELU: Nije vreme za velike reči, već za ČVRST STAV! Kurti svojim pretnjama pokazuje da nije za dijalog

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da "pred nama nisu laki dani, da situacija nije ružičasta, te da nije vreme za velike reči, već za čvrst stav!".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanoj akademiji povodom obeležavanja 950 godina manastira Svetog Prohora Pčinjskog, nakon čega je govorio za TV Pink.

Televizija Pink će predsednika pitati o pretnjama Aljbina Kurtija, navodnog premijera lažne države Kosovo, a biće reči i o drugim aktuelnim temama.

Na pitanje da li je dobio neki savet od vladika uoči razgovora u Briselu, predsednik ističe da nije vreme za velike reči, već za borbu koja je pred Srbijom.

- Nisu laki dnai pred nama, situacija nije ružičasta, i nije vreme za velike reči, već za čvrst stav. Vreme je da pokažemo koliko smo za dijalog, koliko nam je važno d agledamo u budućnosz. sačuvamo mir i stabilnost ali to ide teže, jer Albanija napada svakodnevno - rekao je predsednik.

Povodom tužbi za genocid od Kurtija, predsednik ističe da time dokazuje da on nije spreman za dijalog.

- Evo ja mu kažem da ne preti, može da tuži, ali to pokazuje da je on protiv dijaloga. On može da dovede neke ljude, možemo i mi, ali to opet pokazuje da nije spreman na dogovor. U Brisel vredi ići, jer nemate alternativu u razgovoru, jer je svaki razgovor bolji od ispaljenog metka. ja hoću da sačuvam mir - dodao je predsednik.

Vi vidite koliko Srbija napreduje, iako je ovo najsiromašniji deo naše zemlje. Ali, ako oni to ne žele i ako misle da time ucenjuju i prete, neka nastave sa tim - dodao je predsednik povodom svakodnevnih napada albanaca i Kurtija.

Voleti svoju naciju, nije ništa loše, to je kao da volite svoju porodicu. Autošovinizam je imanentan beogradskim kvazi intelektualcima, i srećan sam što moja pamet neće dosegnuti taj nivo koliko oni mrze svoj narod, dodao je predsednik povodom Hrvatske.

Povodom protesta u Zrenjaninu i pokušaja dela opozicije da oteraju investitore iz ovog grada, predsednik ističe da se povodom svega neprijatno oseća, jer to može da otera investitore.

- Užas koliko se neprijatno osećam pred ljudima koji treba d aulože 850 miliona evra. Od toga će Zrenjanin da živi, a mogu da ih oteraju. Uprkos svim problemima, nekima smetaju petlje, putevi s aove, one strane. Ja razumem da svako hoće d avidi zelenilo, ali mi smo se svi doselili u zgrade, pustite ljude. To je zaneman za politiku, moja je zeleno drvo. Posadili smo sto puta više drveća, nego vi svi zajedno - objasnio je Vučić.

Predsednik se dotakao i uspeha koji je Srbija postigla, najavivši da će ponovo biti u samom vrhu Evrope, samo ako budemo marljivi i vredni.

- Ne mogu da verujem da neko ima tako neodgovoran i neozbiljan pristup. Morate da razgovarate sa svima, kao što morate da dovodite investitore. Mislite da je neko srećan u Evropi, ko ne daje nikakve pare nama, mi budemo ispre dnjih. A to možemo samo ako smo vredni, marljivi, i opet možemo da budemo prvi ili drugi u Evropi. Nemojte da imate iluzije. Njegova Svetost mi je rekao: "Čestitamo, sjajni su uspesi, ali što mora da se priča o tome?" Zamislite da ne smem da pričam o stopi rasta, stopi javnog duga? - pitao se predsednik.

Kada je reč o tome da EU ne otvara poglavlja i pregovore sa zemljama Zapadnog Balkana, Vučić kaže da nema zelenog svetla ni za koga.

- Video sma da se Ana nasekirala, mučila se, radila tri meseca danonoćno da bi se spremili za klastere, uradili su odmotavanje, akcize, ma sve što su tražili, i ništa. Moja poruka je da nastave da rade, mi smo na evropskom putu. Izborićemo se na kraju, kada vidimo naše stope rasta i vidimo njihove - dodao je predsednik povodom situacije sa EU.

Predsednik se osvrnuo na napade i pretnje smrću koje dobija na svakodnevnom nivou, istakavši da o njegovim delima svedoče oredeni koje je dobio.

- To kada napadaju mene, ili govore "Smrt Vučiću" mene to ne pogađa, smeta mi samo što napadaju moju decu. To što oni govore o meni mene ne vređa, ja znam šta sam uradio. Videli ste danas da sam dobio orden, dobio sam i najviši oreden Svetog Save, prvog reda, baš zato što se bavimo očuvanjem duhovnih vrednosti. Mnogima se ne sviđa ni orden od Putina, od Zemana i ostalo - nastavljao je Vučić.

Predsednik je najavio da će srpska vojska biti bogatija nabavkom nove vojne opreme, nakon čega se obratio i svima koji pokušavaju protestima da naruše njegov ugled. On je potom najavio kampanju, ali i pobedu.

- Znam da će biti vežba, tući će naši dronovi od 250 kilograma, imaćemo ciljeve u vazduhu, rakete, mnogo toga ćete moći da vidite, a mnogo toga nam stiže u narednih 6 meseci. Srbija će biti sve snažnija i jača, tako da možemo da se odbranimo od vojnih agresora na našu zemlju. Što se tiče pokreta, i svih tih koji pokušavaju da mušičare sa protestima protiv vlasti, ne moraju da brinu, odgovorićemo im u kampanji i pobedićemo ih sve - podvukao je predswednik.