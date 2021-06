NAŠA VOJSKA IMA DVA ZADATKA - Da ratuje i da se priprema za rat! Stupar o američkim vežbama - TO JE DIREKTNA PORUKA NEUTRALNOJ SRBIJI

Vlade Radulović vojni analitičar i Milorad Sutpar general u penziji, dotakli su se vežbi naše vojske koje se održavaju u Bugarskoj, istakavši da je na našim snagama da ratuju i da se pripremaju za rat, što je cilj već pomenutih vežbi.

Povodom vežbe "Šabla", i pada ruskog miga, Radulović ističe da se u to umešala politika i diplomatija. On je otkrio da je mig lociran, gde su se pojavile dve teze o padu aviona. Jedna je da su Rusi podmetnuli eksploziv, a druga je da je NATO oborio mig.

- Naša modernizacija je dobro urađena. Razgovarao sma sa našim momcima, i vidim da su zadovoljni povodom modernizacije. Vidim da su se pojavile neke informacije da su se migovi vratili,k a onda da nisu leteli. Dešava se potvrda umešanosti politike i diplomatije u prostoj stvari koje se dešavaju u jednoj zemlji. Taj mig je lociran, nalazi se u dubinama Crnog mora. Pokrenula se i priča da su Rusi podmetali ekspoloziv u ta skladišta, a onda u bugarskom delu kažu da je NATO oborio avion, a onda druga teza da su Rusi podmetnuli eksploziv - rekao je Radulović.

On dodaje, da je prema njegpvim informacijama, u pitanju greška pilota, koji nije, kako kaže, poverovao instrumentima, nakon čega je inicijalna kapisla bio padobran koji ga je omeo pri padu.

- Izgleda da je došlo do greške pilota. On poveruje sebi, a ne instrumentima, i dođe do tragedije. ja imam neke nezvanične informacije koje sam dobio od stranih oficira. problem brzog pada mete, padobran je izgleda bio inicijalna kapisla. Čudno je, jer je reč o pilotu koji je bio pilot prve klase, i u našim medijima na primer nisam video da je imao te godine 80 sati naleta za godinu dana, što je jako malo. Na osnovu tih razgovora, sve izgleda kao spoj niza nesrećnih okolnosti, izgleda da je, ponavlja, padobran bio inicijalna kapisla - otkrio je Radulović.

Stupar nije želeo da komentariše šta je uzrok pada miga, te se osvrnuo na Bugarsku i vežbanje naših snaga na njihovom poligonu "Šabl", objasnivši koji su zadaci naše vojske.

- Ja govorim samo kada sma siguran. Radi se o 250. raketnoj brigadi, gde će se izvesti gađanje sa raketama u vazdušnom prostoru. 204. brigada izvodi noćno - dnevna gađanja i to je ta vežba. Nikada više vojnih vežbi nije bilo, vojska ima dva zadatka. Da ratuje i da se priprema za rat, i ovo su pripreme - objansio je Stupar.

On je dodao da se tim vežbama pokazuje spremnost, gotovost, kao borbena moć u nekoj datoj situaciji. On se dotakao i američke vežbe, koja je, kako kaže poruka neutralnoj Srbiji.

- Vežbe su planske i njima se pokazuje spremnost i gotovost kao i brbena moć u datoj situaciji. Kod Američke vežbe "Branioc Evrope 21" je direktna poruka neutralnoj Srbiji, jer se kroz vežbe na KiM, BiH i Severnoj Makedonije pokazalo šta će se desiti ako ne budemo dobri.