ORLIĆ: Đilasov žuti kartel pljuje sopstvenu državu

Vladimir Orlić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekao je da je razrešena enigma čemu uopšte služe poslednji restlovi od patrljaka onoga što se nekada zvalo Demokratska stranka, a danas predstavlja tek malobrojni klub vernih poslušnika žutog tajkuna Dragana Đilasa: očigledno – služe za to da u Đilasovo ime izdaju priglupa saopštenja.

- Da pljuju sopstvenu državu, maste i lažu, brane bednike koji prete snajperima i pokazuju celoj Srbiji kolike su neznalice. Sve ono što niko drugi ne bi, jer bi ga bilo sramota, nekadašnje žuto preduzeće će danas da odapne na zahtev svog gazde Đilasa – jer gazdina se ne poriče. Eto čemu služe - ističe Orlić i dodaje:

- Nema drugog objašnjenja za njihov tupavi pokušaj da današnju državu optuže za jednu odluku suda, a donosi je sudija koju su oni, do juče, sami kovali u zvezde. Koja je još u vreme Đilasa i žutog preduzeća napravila karijeru, a i sama presuda se tiče – baš njihovog vremena i njihovih zlodela. Jer Šarića su upravo oni promovisali kao „najvećeg investitora“, oni su omogućili da se Šarićev narko-klan razgrana i naraste na više kontinenata, i sve u vezi sa tim zlokobnim vremenom ide direktno na dušu i obraz njima. Današnja država sa Đilasom, tajkunima, žutim preduzećem, njihovim kriminalcima i narko-dilerima nema ništa.

Prema njegovim rečima, kao što nema drugog objašnjenja, sem njihovog pukog poslušničkog odnosa prema gazdi, što se stavljaju u ulogu advokata svakome ko javno preti snajperima – samo zato što znaju da su te pretnje usmerene prema Aleksandru Vučiću ili članovima njegove porodice.

- Pa su im najodvratnije pretnje na račun tih ljudi sasvim u redu, to je „sloboda izražavanja“, a za mnogo manje – samo ako se ticalo Đilasa, njihovih medija, ili bilo koga iz žutog kartela na bilo koji način – uvek su udarali u ciku, vrisku i zahteve da nadležni reaguju. I država ih je zaštitila, svaki put. Tada to nije bio „politički progon“? Nije bila „sloboda izražavanja“? Ili je po aršinima bednika što žive od Đilasove kamate i sveli su se u svojoj bedi i beznačajnosti na to da budu tek tajkunske slugeranje - dozvoljeno baš sve, samo ako se tiče glave onoga ko nisi prezime Vučić? - upitao je Orlić i dodao:

- Takvi neka ne troše papir više, jer ni politički, ni ljudski, odavno ne vrede koliko jedan list po kom prospu svoje naručeno beščašće. Nego neka lepo obaveste gazdu Đilasa: da svoja bedna saopštenja ubuduće potpisuje sam. Ako i nema hrabrosti da javno stane iza protuva koje po njegovim medijima prete porodici Aleksandra Vučića, neka se bar ne krije iza nepostojećih stranaka, smešno je. Pomisliće ljudi da mu nije ostala više ni mrva hrabrosti. Da mu se svela na nivo – njegovog dobro poznatog poštenja.