TOMIĆ: O POLJOPRIVREDI NAŠAO DA GOVORI ĐILAS KOJI JE UNIŠTIO PKB

Licemerno je kad o ljubavi prema Srbiji građanima govori isti onaj Dragan Đilas koji je pokrao od tog naroda sve što je mogao, izjavio je Narodni poslanik Zoran Tomić.

"Zadržao se na 619 miliona evra koje je sakrio po tajnim računima na egzotičnim destinacijama. Trenutno. Licemerno je kad pred građane Žitorađa i Blaca, mesta koje je žuta mašinerija uništila za vreme svoje vlasti, dođe Borko, bivši Borislav, Stefanović koji je radio sve kako bi postavio granice tzv. Kosova, da srpsku zemlju odvoji od Srbije i da srpski narod razdvoji i pocepa", rekao je Tomić.

Dodaje da je licemerno da o patriotizmu i fer uslovima govori Marinika Tepić, najveći ekspert za kokoške Đilasovskog tajkunskog klana, koja je, kaže, potpisala zahtev i sada sa svojim gazdom sve čini da srpski narod proglasi genocidnim, a svakog ko joj nije po volji na brutalan način, uz pomoć dilera, da progna iz mesta u kom živi, pa i iz države.

"O poljoprivredi našao je da govori Dragan Đilas koji je uništio PKB, najveći naš domaći poljoprivredni kombinat i svojski se trudio da sve što je javno maksimalno zloupotrebi i upropasti. Danas država pomaže i ulaže u razvoj poljoprivrede ne samo kroz subvencije, već i kroz finansiranje istraživanja i primene savremenih tehnologija i digitalizacije u istu", rekao je Tomić.

Kako kaže, poljoprivreda je danas grana u kojoj mladi žele da se vrate, ne da bi preživeli, kao što je u vreme žutih tajkuna život bio tek preživljavanje, već da bi zaradili i razvijali svoja gazdinstva.

"Za razliku od njihovog vremena kad je glavni brend Srbije bio katanac kojim su zatvarali fabrike, kombinate, javna preduzeća zaduživali do granica pucanja, danas je Srbija poznata po napretku, razvoju, novim radnim mestima i povratku mladih u Srbiju i na selo. Ne sećaju se građani Blaca i Žitorađe da je Dragan Đilas dok je nosio šefovski žuti dres ikad došao u ova mesta da otvori neku fabriku ili barem da obiđe ono što je uradio. Aleksandar Vučić je ova mesta obišao, otvorio nove fabrike, ljudima vratio nadu u život i bolje sutra", rekao je Tomić.

Kako kaže, ne plašimo se ni mi, a ni meštani ovih opština na ponosnom jugu, ni Đilasa, ni Tepićke, ni Borka Stefanovića.

"Izbori mogu biti kad god požele, opet će Dragan Đilas ubedljivo da ih izgubi, kad bi na izbore uopšte smeo da izađe. Za razliku od Đilasa, mi se ne plašimo nikakvih tužilaštava ili istraga kojima on preti, jer o časti i moralu on najmanje treba da govori, a za kriminal ima najviše razloga da lično brine. Sad napada državu, kad institucije rade svoj posao, jer se otkrilo šta je sve radio sa novcem građana i gde ga je sakrio, pa bi brže - bolje da zamaže oči narodu pričom o "danu posle". Taj plan odavno znamo kakav je i kako se završava, videli smo to već", rekao je Tomić i dodao:

"Završava se sa još 619 i više miliona evra u njegovim džepovima, uništavanjem naše privrede i poljoprivrede i kompletnom privatizacijom države, što je Đilasov jedini cilj. Srbija nikad više neće biti njegova krava muzara, uplašena i ćutljiva, kako bi se tajkun hvalio da je uspešan biznismen. Koliko je uspešan kaže mu narod na izborima, narod koji žuti tajkun ne sme u oči da pogleda.

