Kada se pogleda unazad, vidimo da smo od izbora nove Vlade u Crnoj Gori bili u ogromnoj zabludi, rekao je Miloš Garić, glavni urednik portala Kosovo-online.

„Sada je već jasno da je u toku specijalan rat protiv Srbije i da se on vodi na poseban način i to preko CG. Kada CG napravi ovakav potez i označi srpski narod kao genocidan, to se pretvara u nešto drugo“, rekao je Garić i dodao da se zna jasno šta je namera Rezolucije.

Kako kaže, oni su se sada potpuno deklarisali, sprovode politiku koja je veoma opasna.

„Ovo Milo sve ovo vreme kada se direktno suprostavljao Srbiji, nije uspeo da uradi, i čini mi se da su sada Krivokapić i Bečić sada preuzeli na sebe da završe posao“, rekao je Garić.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, rekao je ova Rezolucija ima antisrpski karakter, ali i autošovinistički.

„Govori se o ozbiljnoj ulozi Crne Gore u tadašnjim događajima u Srebrenici. Onaj ko je doneo tu Rezoluciju, ako je ciljao na Beograd i Srbiju, zaboravio je da će strela da pogodi i njega“, rekao je Krstić.

Kako kaže, taj tekst dosta liči na Britansku rezoluciju koja, na sreću nikada nije prošla.

„U CG danas možete nekažnjeno da negirate Holokaust i niko vas neće zbog toga kazniti, kao ni genocid u NDH, u Jasenovcu i tako dalje... A ako kažete da se u Srebrenici nije dogodio genocid, imate velike šanse da budete kažnjeni, prema ovoj Rezoluciji“, rekao je Krstić.

On je istakao da je to situacija koja zahteva ozbiljnu rekapitulaciju, a oni su stavili tačku na debatu.

Diplomata Zoran Milivojević, rekao je da posle ovih odluka Skupštine Crne Gore, sasvim sigurno srpsko crnogorski odnosi neće ići onom linijom kako smo očekivali posle avgusta prošle godine.

„Pokazali su da imaju istu politiku kao DPS od ranije, da imaju iste unutrašnje i spoljno političke stavove u vezi sa CG i njen položaj. Odnosi se vraćaju na staro, na vreme pre avgusta“, rekao je Milivojević.

Kako kaže, potpuno je jasno da u CG postoji politička većina koja isto gleda na odnose sa Srbijom i na položaj srpskog naroda tamo.

Milutin Đukanović, jedan od lidera Demokratskog fronta CG je rekao da su u Crnoj Gori svi zatečeni ovim što se dešava i da nisu mogli ni da pretpostave da će se to dogoditi, onda kada su izvojevali pobedu nad Demokratskom partijom socijalista.

„Da nam je tada neko rekao da će se ovo dešavati, ne bi mu poverovali. I pre ove Rezolucije Crna Gora je barem tri puta priznala Kosovo, a Rezolucija je bez dileme jedan antisrpski akt“, rekao je Đukanović.

Kako kaže, objašnjenja da se u Rezoluciji ne okrivljuju narodi već pojedinci, slušamo i od srpskih neprijatelja.

„To kažu i Karla Del Ponte i Serž Bramerc. To je pokušaj izbegavanja odgovornosti. Znamo šta se sve dešavalo u CG, poput litija, smene režima Mila Đukanovića... vidimo da vlast koja sada vlada vodi jaču antisrpsku politiku nego što je on vodio. I to valjda da bi se dokazali nekim velikim centrima moći“, rekao je Đukanović.

On dodaje da je ovo velika bruka, i kaže da više nemaju njihovu podršku.



Autor: