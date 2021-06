ŠAPIĆ: Istina je na našoj strani!

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandar Šapić rekao je u Smederevu gde je obišao odbore Srpske napredne stranke Podunavskog okruga da crnogorsku braću ne treba da doživljavamo kroz njihovo rukovodstvo te da vlasti dolaze i prolaze a braća ostaju zauvek.

"Ovo što se desilo sa rezolucijom nije problem samo sa Crnom Gorom, to će se dešavati i u regionu, to je pokušaj dehumanizacije čitavog naroda. Rukovodstvo Crne Gore sada kaže da rezolucija nije usmerena protiv srpskog naroda nego da se genocid odnosi na pojedince" rekao je Šapić i zapitao se:

"Ko ovde uopšte priča o genocidu? Najopasnija je stvar, ukoliko nam se provuče taj termin. Svako ko ima elementarno znanje šta znači genocid zna da je to namera da uništite neku etničku, rasnu, versku grupu bez obzira na pol, starost. To se nije desilo u Srebrenici. Da li se desio zločin, desio se i treba da se stidimo svakog pripadnika srpskog naroda koji je počinio zločin. Mi treba da priznamo svoje zločine ali i drugi treba da priznaju svoje. Ne smemo da dozvolimo da se etiketira čitav narod terminom koji nema veze sa onim što se tamo desilo" naglasio je Šapić.

Šapić je zajedno sa predsednikom Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darkom Glišićem obišao i odbore stranke Braničevskog okruga te je članovima u Požarevcu rekao da Srpska napredna stranka treba da se ponosi onim što je postigla do danas a posebno u par poslednjih godina.

"Od 2012. godine do 2016. godine su bile teške godine, tada su se stvarali uslovi da bi danas ubirali plodove tog rada. Sve ono što se radilo od 2012. godine počelo je da se materijalizuje, ljudi su počeli to da osećaju. Danas ne postoji nijedna oblast u kojoj nije bolje nego pre šest sedam godina i zato mogu slobodno reći da je istina na našoj strani, na strani ljudi koji vode ovu državu, to ne smemo nikada da zaboravimo" jasan je Šapić koji je i predsednik gradske Opštine Novi Beograd.

Šapić je istakao činjenicu da je Srpska napredna stranka danas prerasla nivo stranke i da je dorasla tome da bude pravi državotvorni pokret, da ima odgovornost i da radi na ujedinjenju čitavog srpskog naroda, čuvajući državu Srbiju, a čineći dobre stvari od kojih će benefit imati celo društvo.

Nakon poseta Moravičkom, Raškom Pčinjskom okrugu Šapić je danas obilazak Srbije nastavio u Podunavskom i Braničevskom okrugu a obilazak Srbije se nastavlja već u četvrtak kada će potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandar Šapić posetiti Zapadnobački i Severnobački okrug.