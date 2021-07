Šapić: Ono što je Nemačka za EU, Srbija će biti za region!

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandar Šapić danas je u obilasku Zlatiborskog i Kolubarskog okruga građanima Užica i Valjeva poručio da razvoj infrasturkture u narednih pet godina treba od Srbije da napravi apsolutnog lidera ne samo u regionu nego i šire.

- Kada za pet do sedam godina promrežimo čitavu Srbiju auto-putevima i železničkom infrastrukturom, Srbija će za region biti ono što je Nemačka za Evropsku uniju. Time će od našeg ekonomskog i privrednog napretka korist imati ne samo građani Srbije nego i šire. Podići ćemo infrastrukturu, koja će ubrzati privredu i zahvaljujući našem geografskom položaju, učiniće da Srbija postane lokomotiva i ključni pokretač razvoja ovog dela Evrope. To želimo, to možemo i u tome ćemo i uspeti – naglasio je Šapić.

Završetak radova na kraku brze saobraćajnice Lajkovac-Valjevo očekuje se krajem 2022. godine, a deo auto-puta Preljina-Požega trebalo bi da bude gotov u januaru ili februaru iste godine. Time će se zapadni deo Srbije otvoriti prema Arilju, Ivanjici, Užicu i Novoj Varoši, a deonica auto-puta Preljina-Požega je izuzetno bitna jer predstavlja deo koridora Beograd-Južni Jadran.

- Od Valjeva do Beograda će se stizati za sat vremena, a od Užica za nešto malo manje od dva sata. Tog momenta ovaj deo Srbije postaje možda i najatraktivniji deo naše zemlje za život, kako zbog geografskog položaja, tako i zbog svojih prirodnih resursa koje poseduje. Za ovaj region ključ je infrastruktura i Užice više niko neće moći da naziva "slepim crevom" Srbije, nego će biti jedan od gradova sa najvećim potencijalom za rast i razvoj i privredni centar ovog dela zemlje. Valjevo sa druge strane, direktnim povezivanjem na auto-put "Miloš Veliki" postaje atraktivna destinacija za mnoge investirore i grad koji će biti ključna spona i veza između Zapadne Srbije i Šumadije – rekao je Šapić.