Šapić: UKIDANJE GRANICA POLITIČKI RELAKSIRA REGION!

"Svi infrastrukturni projekti na kojima se godinama radi postaju ključni za razvoj Srbije. Ovde u Južnoj Srbiji, posebno je važna brza pruga koja će spojiti najseverniju i najjužniju tačku naše zemlje, jer postaje žila kucavica ovog regiona. Ona suštinski menja sliku i kvalitet života, ne samo vašeg, već svih krajeva Srbije kroz koje će proći", rekao je potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Aleksandar Šapić u obilasku Nišavskog i Pirotskog okruga.

Brza pruga od Subotice do Skoplja, preko Beograda, Niša, Leskovca i Vranja, kojom će se od Beograda do Niša stizati za nešto više od dva sata menja percepciju ljudi koji žive u Nišavskom i Pirotskom okrugu. Završetkom ovog projekta i okolna manja mesta i sela oko Niša dobijaju značajno poboljšane uslove života.

"Izgradnja brze pruge na čitavom ovom potezu i rekonstrukcije svih drugih pruga koje se planiraju u Nišavskom okrugu u skorije vreme, a ima ih dosta, omogućiće da ljudi koji žele da se zaposle u velikim gradovima ne moraju da se u njih sele, već mogu da ostanu da žive u svojim mestima koristeći brzu prugu da odlaze na posao u neki drugi grad. To zaista suštinski menja uslove života, zadržava ljude da ostanu da žive u svojim rodnim mestima i značajno utiče na demografsku sliku ovog dela zemlje" rekao je Šapić.

Činjenica je i da će celom našem regionu neverovatan benefit u budućnosti doneti i ukidanje rominga između Srbije i zemalja u okruženju.

"Zamislite šta sve može da donese inicijativa ukidanja granica između Severne Makedonije, Albanije i Srbije, a takođe i Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koje su isto pozvane da budu deo ovog velikog zajedničkog projekta. Da ljudi mogu slobodno da se kreću, trguju, da žive. Da im se omogući protok robe, kapitala, usluga... sve bi bilo drugačije, a tako bi pale i političke tenzije koje ovaj prostor karakterišu decenijama. To je ono na čemu moramo zajedno da radimo, jer upravo to olakšava život ljudima i to će ih zadržati da ne odlaze trbuhom za kruhom, da ne napuštaju svoje kuće tragajući za nekim boljim životnim uslovima, jer će sve to imati upravo u svom zavičaju. Zato moramo da se potrudimo da im te uslove stvorimo i ovde", naglasio je Šapić i dodao:

"Srbija je jedna od retkih zemalja koja je uspela da održi nivo investicija i to istim intenzitetom koji je imala pre korone, što je od izuzetne važnosti za ekonomski i privredni rast zemlje. Zadržali smo ekonomski rast na jednom zavidnom nivou, nastavili smo ekonomski da jačamo, pre svega ulaganjima u infrastrukturu i nova radna mesta, što samo pokazuje da vodimo jednu odgovornu politiku koja našim građanima donosi sigurnost i bolje životne uslove. Benefite te odgovorne politike osećaju svi, ne samo u Srbiji, nego i u okruženju", siguran je Šapić.

Sastancima u Nišu i Pirotu prisustvovao je i predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić, a sutra obilazak Srbije nastavljaju posetom Zlatiborskog i Kolubarskog okruga, odnosno Užica i Valjeva.