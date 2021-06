Juče su Vuk Jeremić, Vladimir Gajić, Bora Novaković, Miroslav Aleksić došli do Predsedništva da linčuju predsednika Srbije, ali se dogodilo ono što su najmanje očekivali i želeli. Još jednom se pokazalo da Vučić pred sve izlazi čista obraza, a da se Jeremić plaši i svoje senke i da je hrabar samo izdaleka.

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević ističe da su Vuk Jeremić i njegovi saradnici neseljama unazad, svakome, ko misli različito od njih, i ko im se bilo gde suprotstavi prete da će ih pohapsiti, linčovati, upamtiti, i to, kako Vučićević dodaje, ne pišu neku "botovi" već oni lično.

- Jednom sam prisustvovao kada je u sudu, Vladimir Gajić kao advokat pretio ljudima uživo. Reagujući na sve to, predsednik je upitan, i dao izjavu i rekao: "Nemojte Jeremiću i ostali da pretite običnim ljudima, dođite i linčujte mene" - objašnjavao je Vučićević.

- Ovo je dakle njegov odgovor, nije on to sma rekao, mego je odgovorio novinarima, a onda su oni u želji da prikupe neki politički poenn. Oni su kalkulisali, i imali informacije iznutra nekakve, da predsednik neće smeti da izađe, da bi to prikazali kao svoju veliku pobedu, pa im se plan izjalovio - dodao je Vučićević.

STAO SAM PRED NJIH - Te priče da je bilo obezbeđenja, nemaju veze. On je sam bio pred njima, to obezbeđenje je bilo nekoliko metara iza tog kontrolnog punkta na ulazu u Predsedništvo. I šta je on njima rekao? "Tucite me" i to sam Jeremić priznaje - objasnio je Vučićević.

Kako dodaje, kada je Jeremić davao izjavu za novinare, njegov glas je mutirao, pucao i tresao se kao detetu koje ulazi u pubertet.

On je otišao na radno mesto predsednika Srbije da ga linčuješ, a onda si se uplašio kao mala devojčica, pa otišao da plačeš pred svoje novinare. Kako to da se predsednik trese, pa da preti? - nastavljao je Vučićević.

- Oni su juče pokazali sve o sebi, oni su gomila kukavica. Juče smo, kako kaže Šapić videli kako izgleda linč čoveka koji je imao ceo život poštedu na fizičkom - dodao je Vučićević.

Kako dodaje, opozicija je pokazala da u njihovoj politici nema ničega drugog osim mržnje. On dodaje, da oni misle da su jaki, a ispali su jadni.

- Ti isti opozicionari su više puta napadali Predsedništvo, pa koliko su puta gađali zgradu, probijali ograde. Svuda u svetu bi robijali. Da neko to uradi ispred Bele kkuće, zaglavio bi u zatvoru - govori Vučićević.