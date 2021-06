Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/ZSOLT SZIGETVARY/MTI VIA AP | |

Vlada mađarskog premijera Viktora Orbana sponzorisala je reklamu u evropskim novinama zbog pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Ovaj promo materijal ima za cilj pristupanje naše zemlje Uniji, na zahtev Orbana.

Jedna od šest tačaka ove reklame tiče se i naše zemlje.

1. Let’s stop EU as super state

2. Stop EU integration

3. NGOs out

4. Mass migration is danger n.1

5. EU Parliament to be replaced but national parliaments

6. Serbia must join EU