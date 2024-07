Reakcija Kijeva na predlog mađarskog premijera Viktora Orbana o prekidu vatre bila je očekivana, njihove izjave o miru su samo izgovori, izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

- Da li ste očekivali da čujete nešto drugo? Sve reči o miru su samo izgovori, to su samo paravani, klišei, memovi. To su reči koje se, kao i teze, moraju zapamtiti i izgovoriti. Postoji samo jedan cilj, koji je objavio kolektivni Zapad – a to je naneti strateški poraz Rusiji - rekla je ona.

- Šta ste očekivali od onih koje su Sjedinjene Američke Države odabrale kao svoj instrument? Sam instrument ne određuje šta treba da radi i kako da živi - dodala je ona.

Orban je u utorak posetio Kijev prvi put posle 12 godina. Mađarska od 1. jula narednih pola godine predsedava Savetu Evropske unije. Mađarski premijer je na konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim izjavio da ga je zamolio da razmotri mogućnost prekida vatre pre pregovora za rešavanje situacije u Ukrajini. Sa svoje strane, zamenik šefa kabineta predsednika Ukrajine Igor Žovkva rekao je da će Kijev nastojati da reši konflikt drugim metodama. Orban je takođe rekao da će pitanje mira u Ukrajini biti glavno pitanje tokom narednih šest meseci mađarskog predsedavanja Savetu EU.

Autor: Snežana Milovanov