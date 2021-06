SRBIJI ZLATNA PLAKETA ZA PLEMENITOST! Vučić: Pružili smo ruku prijateljstva svima, čak i onima koji nisu hteli oberučke da je prihvate (VIDEO)

Posebna plaketa ove godine dodeljena je Srbiji koja je u periodu krize i neizvesnosti pokazala neverovatnu solidarnost i humanost. Plaketu je u ime Srbije primio predsednik Vučić, a dodelio ju je akademik Bećković.

Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u ime Republike Srbije, dodeljena je zlatna plaketa za najplemenitiji podvig godine.

Predsednik Vučić zlatnu plaketu primio je na ceremoniji 58. najplemenitiji podvig godine "Večernjih novosti", u svečanoj sali Skupštine grada Beograda.

Zlatna plaketa za najplemenitiji podvig godine dodeljena je državi Srbiji, koja je poklonila više od 230.000 doza vakcina protiv koronavirusa susednim i drugim evropskim zemljama.

Obraćanje glavnog i odgovornog urednika "Večernjih novosti" Milorada Vučelića počelo je zahvaljivanjem svima koji su došli da uveličaju ovaj značajan datum.

- Ovu svečanost održavamo u ove svetle i zlatne vidovdanske dane, kada su Srbija i srpski narod pokazali snagu duha i da su dostojni velikih predaka i savremenika. Danas, 58. put dodeljujemo priznanja za najplemenitiji podvig godine. Tako svi oni staju u nepreglednu, gotovo milionsku kolonu najboljih koji su ovenčani priznanjem "Večernjih novosti". Svi građani vide priliku da se dobrim i plemenitim delima pokaže ko su i šta su - rekao je Vučelić.

Akademik Matija Bećković, predsednik žirija, rekao je da bez obzira na to kakva je godina bila, moramo da krunišemo neznane junake koji su nas obasjali svojoj čovečnošću.

- Plaketu su pogotovo zaslužili oni koji su izgubili bitku sa pandemijom. Srbija je tokom pandemije pružila ruku i milost svima koji su se obreli u nevolji. Podeljena Srbija se ujedinila u toj milosti, i zato je žiriju bilo lako da je proglasi za najplemenitiju u protekloj godini - rekao je Bećković.

On kaže da su mnogi dugo radili na tome da se duh zajedništva zameni sebičlukom, kao i da su veliki poduhvati zamenjeni selfijima, i da je briga o planeti završila u mobilnom telefonu.

- Kao čovek zamolio bih srpski narod da mi oprosti, to je bila velika greška. To je rekao predsednik Češke Miloš Zeman. To je bio podvig veka a ne godine. Tako smo i mi dužni da kažemo: Mogao sam i mogu Srbijo da učinim više za tebe. Oprosti nam što smo se u tebe razočarali, pre nego što smo uradili sve za tebe - istakao je Bećković, koji je potom pročitao svoju pesmu koju je napisao za ovu priliku.

Od Ave Serbia do Srbe na vrbe

od Srbe na vrbe do šake jada

od šake jada do Srbe na Srbe

Od Srbe na Srbe pa do na dno ada

od Serbien mus šterben pa do Plave grobnice

od Plave grobnice do Vostani carice

od Vostani carice do sto za jednoga

od sto za jednoga i danka krvavoga

u beznađima ti si se nadala,

u bezverjima ti si verovala

i kad Srbi nisu ti si opraštala

i tvoja je zemlja Hristose rađala

kada bi se iz svojih krvi ispravila

i samoj sebi bi do kolena bila

nisi mogla živeti izvan istorije,

ali u njoj nije suština Srbije

Marko Antić (17) iz Zrenjanina skočio je u hladni Begej i iz njega sigurne smrti spasio je osmogodišnju devojčicu. Ovaj mladić nagrađen je zlatnom plaketom za najplemenitiji dečji podvig godine, a plaketu mu je uručio akademik Bećković.

Svetislav Vranić postao je heroj nacije koji je na početku pandemije krenuo put Kine po humanitarnu pomoć i stručnjake iz Kine. Taj let trajao je 30 sati, a kada ga je prizemljio, ponosno je razvio zastavu Narodne republike Kine. Nažalost, krajem decembra pilota heroja odnela je korona.

Vranić je posthumno nagrađen plaketom, a primio ju je njegov sin Marko. Plaketu je dodelio Milorad Vučelić.

Pavle Gavura spasao je u požaru na Dorćolu petnaestogodišnju Minju. Stravičan požar koji je izbio 27. oktobra ostavio je kobne posledice po devojčicu koja je, nažalost, posle gotovo mesec dana borbe, preminula. I Pavle je jedan od dobitnika plakete za najplemenitiji podvig.

Dr Miodrag Lazić, dr Nenad Maksimović i svi oni lekari koji su svoje živote ostavili u crvenoj zoni nagrađeni su postuhmno. Nagrađeni su i svi doktori i njihovi timovi koji i dalje biju bitku sa koronavirusom.

Srbiji zlatna plaketa za plemenitost, Vučić: Ovo nije lično priznanje, već priznanje državi

Posebna plaketa ove godine dodeljena je Srbiji koja je u periodu krize i neizvesnosti pokazala neverovatnu solidarnost i humanost. Plaketu je u ime Srbije primio predsednik Vučić, a dodelio ju je akademik Bećković.

Nakon dodele plakete, predsednik Srbije, zahvalio se članovima žirija, pa obraćanje započeo stihom Matije Bećkovića.

- "Ćeraćemo se još". Na veliku žalost, mi se već godinu i po dana ćeramo sa koronom, a po svemu sudeći, ćeraćemo se još. Ovu plaketu ne doživljavam kao lično priznanje, već kao priznanje državi, našoj Srbiji, a to je uvek najnepopularnije dodeliti predstavniku bilo koje države - rekao je Vučić, zahvaljujući članovima žirija. Kaže da ne postoji ništa lakše i lepše u Srba nego biti protiv države i u njoj tražiti krivca za lične i grupne probleme.

Ipak, predsednik Srbije je podsetio na reči mladića koji je, nakon što je iz hladnog Begeja spasao osmogodišnju devojčicu, prvo rekao "zovite hitnu pomoć, zovite vatrogasce, zovi policiju, zovi državu".

- Država je ipak ona koju uvek pozovemo kada nam je teško, i malopre slušajući našeg podvižnika sa Begeja, rekao je "zovi vatrogasce, policiju, zovi državu". Vi za državu dajete novac, to je vaša država. Uspeli smo da politikom nezameranja jednom delu sveta, bez dodvoravanja drugom delu sveta, dobijemo više vakcina od drugih, i bili smo uspešniji od drugih, i danas smo uspešniji od drugih - rekao je predsednik. Spaseno je kaže na hiljade života, a da smo i jedan spasili - vredelo je.

Kaže da je ova nagrada priznanje za policajce, vojnike, lekare, za službenike koji su se borili da svaki novi kontigent vakcina dolazi sat ili dan ranije, kako bismo spasili još neki život.

Predsednik Srbije je uporedio pojedine ljude sa likovima Alberta Kamija koji suočeni sa kugom ispoljavaju sve najružnije ljudske osobine i porive.

- Primetili ste svi, kada hvalimo ono što država radi, ili pojedinac, svi se stidimo da kažemo da je to tako, jer to nije lepo i popularno. Uvek ste popularni kada nešto loše kažete - podvlači Vučić.

Ističe da Srbija na pandemiju nije gledala kao na političku arenu, već kao na zdravstveni i životni problem koji mora da izjednači sve ljude u svetu. Srbija je, kaže, pružila ruku prijateljstva svima kojima je bila potrebna, čak i onima koji nisu hteli da je oberučke prihvate.

Podseća da je strancima poklonjeno 450.000 doza vakcina, čime nijedna zemlja sem SAD, Rusije i Kine ne može da se pohvali.

- Mala zemlja da uradi sve to, a spremni smo i dalje da doniramo, nije beznačajna stvar i nešto zbog čega bi trebalo da se stidimo. Time treba da se ponosimo. Mi smo i zemljama EU donirali velike količine vakcina. Međutim, to ne nailazi na veliku pažnju, jer postoji navika i obaveza da je Srbija ta koja prima milostinju, a ne da ona solidarno pruža velikoj zajednici naroda, jer ona mora da bude uvek ispred nas i naprednija od nas. Zato to čudo mora da bude sakriveno - podvlači predsednik i dodaje:

Hvala svim institutima, od Batuta do Torlaka koji su sve uložili i pokazali da možemo da idemo u korak sa svetom, a u po nečemu da budemo korak ispred onih koji to nisu verovali.