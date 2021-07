Predsednik Češke Miloš Zeman rekao je da mu se i zbog zahteva da Srbija uđe u Evropsku uniju sviđja plan mađjarskog premijera Viktora Orbana za reformu Unije, predstavljen u plaćenom oglasu koji su neki evropski mediji odbili da objave.

"Sviđa mi se i slažem se pre svega sa poslednjom tačkom koja kaže da Srbija treba da postane članica EU. Povremeno se viđam sa Viktorom i naši stavovi su vrlo slični", izjavio je Zeman u intervjuu koji danas objavljuje češki dnevnik Mlada fronta Dnes.

Češki predsednik je povodom novog mađarskog zakona o zabrani predstavljanja seksualnih manjina u školama ponovio da odbija transrodne osobe, kao prošle nedelje kada je u jednom tv intervjuu kazao da su mu transrodni ljudi odvratni, a operaciju menjanja pola nazvao samosakaćenjem, kako je danas dodao, gorim od ženskog obrezivanja.

"Ukoliko operišete polne organe zdravom organizmu, to je bez sumnje samosakaćenje. Sada u vezi sa Istanbulskom konvencijom koja veoma ispravno istupa protiv ženskog obrezivanja, transrodno je u stvari daleko brutalnije nego to obrezivanje", rekao je češki predsednik.

Miloš Zeman je poručio muškarcima da ne menjaju pol, već ako se osećaju kao žena neka se tako obuku, obuju cipele na štikle i stave perike, a izneo je i tezu da u arapskim zemljama obrezivanje devojčica nije protiv njihove volje i volje žena jer je sastavni deo arapske kulture.

"Lečenje duše je u tome da razgovarate sa psihologom, psihoanalitičarom, da će tu biti i nekakvi lekovi. Ali velika hriruška intervencija, ponavljam još jednom kod zdravog organizma, onda vas pitam - ako osuđujete žensko obrezivanje, što je varvarski običaj, zašto ne osuđujete i transrodne osobe", kazao je Zeman.

Češki predsednik je u današnjem intervjuu osudio i novi običaj fudbalera iz nekih zemalja da u znak protesta protiv rasizma kleknu pred početak utakmice, nazvavši idiotima one koji to čine.

"Naći će se nekoliko idiota koji će me kritikovati ali ja zaista smatram da su idioti oni koji kleče. Ako sport ne treba da bude politizovan, to znači da neće biti raznih demonstracija. To nije samo klečanje, to je i uvijanje u zastave", kazao je Zeman.

Češki predsednik je naglasio da je on lično protiv bilo kakvih rasističkih napada među sportistima ali da je sam pokret ili parola "Crni životi su važni" rasistička jer treba da važi "Svi životi su važni".

Češka fudbalska reprezentacija i klubovi odbijaju da njihovi fudbaleri kleknu pred utakmice, a umesto toga pokazuju na rukav dresa na kojem je ispisana parola kampanje UEFA protiv rasizma "Poštovanje".