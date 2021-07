'PSI LAJU, A KARAVANI PROLAZE' Krkobabić osudio 'ljotićevsko' ponašanje Boška Obradovića

Lider PUPS-a Milan Krkobabić reagovao je na nedolično ponašanje Boška Obradovića.

- Psi laju a karavani prolaze - izjavio je lider PUPS-a Milan Krkobabić, reagujući na ljotićevski sramotno ostrašćene optužbe političkog avlijanera Boška Obradovića.

- Slučajno iz Negotina gde se "slučajno" očekuju lokalni izbori - rekao je on.

Krkobabić je istakao da je preporod sela Srbije iznad svake politike, to je patriotska obaveza iza koje stoje predsednik Republike Srbije, Srpska akademija nauka i umetnosti i sve verske zajednice, uz blagoslov blaženopočivšeg patrijarha Irineja. To samo po sebi isključuje bilo koja lična ili grupna lukrativna očekivanja.

- Zadrugarstvo nije kampanja, to je vraćeno poverenje, uporan kontinuirani rad, znanje i finansijska podrška države. To je život za selo, a broj od 956 novoosnovanih zadruga širom Srbije to potvrđuje. To znaju svi u Srbiji – i zaposleni i poljoprivrednici i penzioneri. Znaju i veruju u preporod sela Srbije. U tome ih neće omesti ljotićevski smrad koji politički avlijaner Boško Obradović širi oko sebe - rekao je krkobabić i dodao:

- Pristojni ljudi treba samo da zapuše nos dok se takozvanom "učesniku" međustranačkog dijaloga ne nađu adekvatne pelene - zaključio je.