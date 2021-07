SRBIJA STVARA, A ONI BI DA UNIŠTAVAJU! Savetnica predsednice Vlade Ana Ilić odbrusila onima koji pozivaju na RAZJEDINJENJE SRPSKOG NARODA (VIDEO)

Novinarka Maja Divac koja prema pisanju medija blisko sarađuje sa Draganom Đilasom i njemu bliskim opozicionim političarima pokazala je javno svoje pravo mišljenje o građanima Srbije.

"Ovakva Srbija ce srušiti SNS autokratsku i kleptokratsku vlast koja je Srbiju unazadila kao ni jedna do sada. Fina, pristojna i obrazovana Srbija", napisala je sa podsmehom na društvenoj mreži Tviter Maja Divac.

