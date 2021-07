Kao i nebrojeno puta do sada, jos uvek su nepoznata imena trojice Albanaca koji su nedavno teško pretukli dečaka Nikolu Perića iz Gojbulje, zbog čega je morao da bude zbrinut u Zdravstvenom centru u Severnoj Mitrovici. Fizičke rane su zarasle, ne izgleda zastrašeno, ali kako mu je u duši, to samo on zna. Njega i njegovu porodicu dolazak poslanice u Skupštini Srbije Danijele Vujičić prijatno je iznenadio i obradovao.