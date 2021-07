'LJUDI SA BALKANA IMAJU NEGATIVNE ULOGE U HOLIVUDSKIM FILMOVIMA' Glumac Željko Džek Dimić za Pink o manipulaciji iz Holivuda

Filmsko platno već decenijama prenosi putem projektora najvećemn delu populacije na svetu usađuje određena mišljenja o pojedincima, nacijama, određuje šta je dobro, a šta loše, saglasni su gosti TV Pink.

Željko Džek Dimić, glumac, rekao je da misli da je to kako će Srbi biti predstavljeni na holivudskom platnu stvar izbora.

- Ja sam birao uloge kada su nuđene na osnovu nekih svojih kriterijuma, a ne na osnovu toga da li je lik negativan ili pozivan. Ja sam sticajem okolnosti bio u prilici da ulogu odbijem dva puta gde su one bile uperene ne protiv pojedinca, već protiv čitavog naroda - rekao je on.

Kako je naveo, ''tačno je da ljudi sa Balkana imaju negativne uloge u holivudskim ostvarenjima''.

Ljubisa Ristić, reditelj, rekao je da brojni glumci ne obraćaju pažnju na to kakve su uloge koje igraju sve dok su dobro plaćene.

- To nije veoma bitno, i to je normalno. Mnogo je bitnije ovo drugo o čemu razgovaramo, a to je kako se i na koji način realizuje ta ideološka slika koja se prezentuje publici u Americi i širom sveta kako bi oni dobili određen stav o pojedinim ljudima, nacijama i slično - rekao je Ristić.

Naveo je kao primer film o ubistvu američkog predsednika Džona Kenedija koji je pokrenuo potpuno novu istragu o pvpm slučaju.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, rekao je da je u Holivudu uvek postojala potreba da se negativac i pozitivac istaknu.

- Srbi su češći negativci. To je na prvi pogled loše jer smo predstavljeni na brutalan način, kao jedan od najgorih naroda. To je loše. Međutim mislim da je bolje da mi budmeo negativci kojih će ljudi da se plaše i da nas poštuju - rekao je Krstić.

On je objasnio svoj stav rekavši kako je bolje da njegova država i narod na platnu budu predstavljeni kao borci koji ne odustaju uprkos sputavanju velikih sila.