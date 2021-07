Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović navodi da su kritike licemerne.

Milovanović ističe da je svaka fotografija na kojoj se vidi ubistvo ili telo uznemirujuća i to niko ne dovodi u pitanje.

Pitanje je ovde licemerja ovih koji su skočili da govore, vezanih za tajkunsko političku hobotnicu koja ima puno medija i para. Đilas i Šolak koji su krenuli odjednom da se toliko brinu za prava Belivuka, Miljkovića i celog tog klana. To im je glavna politička tema. Fotografije koje su užasne, ali su tek hiljaditi deo onoga što je rađeno u kući strave. Puštene su etar kako bi građani videli kakva je monstruoznost tog ubilačkog klana - navodi Milovanović.

Kako je dodao, kritike su lecemerne, jer su kada su se objavljivale fotografije iz Meljaka gde su se videle krvave glave, prostrelne rane na glavi, samrtni ropac, streljanja... tada je sve imalo opravdanje.

- Opravdanje je bilo da je ubijen premijer. Tačno, ubijen je primer i trebali su da se vide ti monstrumi, ali sada imamo zamenu teze, valjda je trebalo da ubiju Vučića, onda postoji razlog za objavljivanje fotografija - rekao je Milovanović.

Urednik portala Embargo Predrag Jeremić kaže se da oni koji nemaju ideju, program, svoj sadržaj, ništa što bi ponudili građanima, okreću i pokušavaju da napreve priču da dan nije dan, već noć.

- To što rade je skandalozno i neprimereno. Srećom građani Srbije to znaju da prepoznaju i vide. Nema više te medijske izolacije na koju se često pozivaju. Dobro je prikazati ovakve fotografije, jer su to dokazi, fakti...Zbog čega javnost to ne bi videla - rekao je Jeremić.

Kako je dodao, uvek kada država krene u brobu protiv kriminala, dešava se da se jave retrogradne snage koje pokušavaju da sve degradiraju i minimalizuju i stavljaju se na stranu na kojoj ne bi trebalo nikada da budu.