ĐORĐEVIĆ: Očigledno je da Vučićeve političke protivnike hvata nervoza!

Zoran Đorđević, član Predsedništva Srpske napredne stranke se povodom navoda pojedinih tajkunskih medija da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tražio usluge od Veljka Belivuka, oglasio zvaničnim saopštenjem.

​Ekspozitura nekih stranih centara moći, koja se lažno predstavlja kao grupa "nezavisnih, objektivnih, istraživačkih novinara" pod kodnim imenom KRIK, danas je objavila, kako sami navode, "detalje iz transkripta saslušanja Veljka Belivuka, vođe kriminalne bande koja se sumnjiči za brojna brutalna ubistva".

​Na stranu logično pitanje – odakle im taj materijal sa saslušanja u tužilaštvu, koje se, kako sami navode, odvijalo 5. jula – jer bi to trebalo da bude dokument u koji samo tužilaštvo, okrivljeni i njegova odbrana imaju uvid, bar do trenutka dok se optužnica ne podigne i ne započne suđenje.

Da po strani ostavimo i ono na šta je već ukazano – da okrivljeni svoju odbranu može bazirati na argumentima za koje on misli da mu mogu biti od koristi, odnosno da se može služiti i neistinama i iznositi sve same laži ako misli da će mu to pomoći (što Belivuk, očigledno posavetovan od nekoga, a verujem – saznaće se i od koga – i čini).

Svima u Srbiji je jasno da brutalni ubica Veljko Belivuk lažima pokušava da u svoja monstruozna zlodela nekako "uvuče" predsednika Aleksandra Vučića, njegovog brata i još nekoliko predsedniku bliskih ljudi – u nadi da će tom i takvom, od nekog naručenom i lukavo osmišljenom prevarom, uspeti da izazove svojevrsnu političku i svaku drugu krizu, u kojoj bi, ubedili su Belivuka u to njegovi savetodavci i mentori, svi njegovi zločini bili od sekundarne važnosti, već bi se sva pažnja javnosti usmerila na laži koje izgovara.

Stoga ne čudi što su se oglasili svi ljubitelji lika i dela ovog psihopate i sadističkog ubice – od onog njegovog "batice", "časnog i čestitog profe" koji ima čudne seksualne sklonosti, preko svih onih zgubidana koji za sebe tvrde da su nekakva opozicija, do vajnih "moralnih gromada" – 2slobodnih i nezavisnih intelektualaca (slobodnih uglavnom od osećaja časti i nezavisnih od zdravog razuma)", kao što ne čudi ni što su njihovu agresivnu i mržnjom prema Aleksandru Vučiću zadojenu halabuku brže-bolje krenuli da prenose i svi oni mediji koji sami za sebe tvrde da su "objektivni, nezavisni i profesionalni", iako im je tzv. nezavisnost više nego upitna jer ih njihov poslodavac, Dragan Đilas, plaća novcem koji je opljačkao od građana Srbije u vreme dok je bio na vlasti, kao što im ni objektivnosti ni profesionalnosti nisu baš za hvalu – jer su se odavno pretvorili u gebelsovske propagandne centre svih mrzitelja Aleksandra Vučića.

Scenario koji je osmišljen (verujem – saznaće se i ko ga je osmislio) u svrhu toga da se predsednik predstavi kao čovek koji je u kontaktu sa kriminalcima, nastavak je onog istog scenarija po kojem je to činjeno sa članovima njegove porodice, bratom i sinom – a sa ciljem da se Aleksandar Vučić (za koga znaju da ga ne mogu legalno, na izborima, pobediti, jer ih narod neće i da po zlu pamti vreme njihove vlasti) isprva politički oslabi, a zatim, uz ostale spoljne i unutrašnje pritiske natera da prestane da se bavi politikom, da prestane da se brine i bori za normalnu, slobodnu, prosperitetnu, bogatu i suverenu Srbiju – u kojoj su kriminalci u zatvoru, zajedno sa svojim političkim i drugim mentorima.

Očigledno je da Vučićeve političke protivnike hvata nervoza, da njihova politička bezidejnost i jalovost, njihova bahatost, njihov prezir prema sopstvenom narodu i njihova očajnička želja da se domognu vlasti po svaku cenu kako bi mogli da nastave da pljačkaju ovu zemlju – svakodnevno raste i da je, jasno je na osnovu ovog slučaja, stigla do, po njih, neizdrživog nivoa – čim su se odlučili da im sadistički ubica bude saveznik, da im laži jednog psihopate i ubice budu nekakvi politički argumenti.

Da časti nemaju, odavno smo znali, ali da ni pameti, bar imalo pameti i zdravog razuma nemaju – to smo tek danas saznali.

