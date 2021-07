'SRBIJA ĆE BITI NAJBEZBEDNIJA DRŽAVA U REGIONU' Vučić za PINK: Zajedno sa građanima branim našu zemlju, hvala vam na PODRŠCI!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je večeras u emisiji 'Intervju' na TV Pink, i tom prilikom govorio je o zločinima krimilane grupe Belivuk-Miljković, ali i o nezaustavljivom uspehu Srbije na svim poljima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom posete Kragujevcu gde je obišao fabriku najavio je da će se večeras obratiti naciji povodom navoda u vezi sa Veljkom Belivukom.

"Ja sam razmišljao dugo da li uopšte da odgovaram. Narednih dana će biti zanimljivo, jer ću se obratiti naciji, potrebno mi je možda 48 sati, a možda imanje da objasnim ljudima šta se događa. Logično je kada vidite da stiže optužnica i da se dokazi gomilaju i kada kriminalci to vide, i to ne kriminalci, već najgore ubice i koljači. Da onda moraju da reaguju na takav način i da pokušaju politički sebe da izvlače iz svega i da dobiju političku podršku, kao što su i dobili", istakao je tada predsednik.

Vučić je rekao da se nalazi na meti kriminalaca i njihovih političkih pomagača jer neće da im plaća reket i naglasio da neće da se povlači pred njima i da će se boriti do kraja.

Predsednik je na početku obraćanja čestitao srpskim olimpijcma na ostvarenim rezultatima.

- Biće još medalja, siguran sam. Naš je uvek cilj da sebe prevaziđemo iz pređašnjeg ciklusa. Ovo je uspeh sportista. Samo bih da kažem da pare sportistima koji su ovojili medalje stižu. Očekujem više medalja nego u Riju. Kada vi uložite sve i vidite da sport raste, jedino merodavno su i Olimpijske igre i osvojena svetska i evropska prvenstva. Mislim da će biti više od osam medalja koje će osvojiti naši fantastični sportisti - rekao je Vučić i čestitao još jednom sportistima.

OD POTEZU VALENTINA INCKA

Predsednik Vučić osvrnuo se i na potez Valentina Incka da se kriminalizuje negiranje genocida u Srebrenici u BiH.

- Još nisam dobio analizu svih naših eksperata, ali ono što je vaćno jeste da mi u svakom trenutku ukazujemo pietet prema srebreničkim žrtvama.Svi smo mi pravili stvari kojim ne moramo uvek da se ponosimo. Mislim da je budućnost od ključnog značaja. Moraćemo da razgovaramo, da se pošrujemo, a ne da gledamo kako da jedni drugima zabadamo nož u leđa.

- Mi sa Bošnjacima u budućnosti gradimo ne samo prijateljske već i bratske odnose. Pojedini pripadnici naroda su pravili zločine kojima se ne ponosimo. Mislim da je budućnost u odnosima Srba i Bošnjaka od ključnog zanačaja, Zato ćemo morati da se poštujemo i sarađujemo. Mi sa Bošnjacima delimo prostori u BiH i u Srbiji. Mi zato moramo da gradimo najbolje moguće odnose - rekao je Vučić.

Predsendik je komentarisao i to što Hrvatska vlast hoće da stavi lik Nikole Tesle na kovanice valute Evro.

- Kakve veze Nikola Tesla ima sa Hrvatskom. To što je rođen u Smiljanu Gospiću ne znači ništa. Srbija može da bude vezana za Teslu. On se ponosio time što je Srbin. Ponosio se svojim srpskim rodom, a mi smo ovde izmišljali priču o tome kog je porekla Tesla zbog bratsva i jedinstva. Nikola Tesla je srpskog porekla, od oca i majke koji su Srbi, njegova porodica je ubijana zato što je bila srpskog roda - rekao je Vučić.

- Da su mogli da stave Brus Lija na svoju kovanicu, da su hteli mogli su Teslu da stave na važnije novčanice, a ne na sitniš. Kakve veze on ima sa Hrvatskom. Kažete rođemn je u Smiljanu, Gospiću.To je današnja Hrvatska, to nije bila Hrvatska.

- Kada sam rekao da će se nastaviti sa rezolucijama o Srebrenici nisam pogrešio. Nastavlja se sa pritiscima na Srbiju i na celokupan srpski narod. Politika Republike Srbije je očuvnaje njenih granica i položaj srpskog naroda, ništa više od toga - rekao je Vučić.

Predsednik je objasnio zašto je to tako:

- To je zato što ćemo mi prvi put u našoj istoriji krajem ove godine imati BDP koji će u apsolutnim brojevima moći da se meri sa njihovim. Srbija će u narednih pet meseci u BDP preteći Repuvliku Hrvatksu. Ove godine BDP Srbije biće 51 milijardu evra. Više smo uradili za prethodnih 7-8 godina nego za prethodnih 50 godina - rekao je vučić i dodao:

- Nastavljamo da se borimo za inicijativu 'Mini šengen', da brišemo granice, da svi možemo da živimo bolje - rekao je Vučić.

O NAPADIMA NA PORODICU

- Drugačije je malo. moram da budem ozbiljan. Svaki put kada Srbija pokazuje dobre rezultate. Zato sada ponovo postoji ta kampanja. Kada sam rekao da će se nastaviti o rezolucijama u Srebrenici nisam pogrešio. Podgorica je pokrenula to pitanje, Priština je nastavila. Sarajevo je produžilo, a iz Hrvatske se uvek vraćaju na to. Srbiju, opet im ponavljam, interesuju samo naše granice, ništa više od toga. Srbija će uskoro prestići prvi put Hrvatsku po BDP. Što se tiče mog sina Vukana. Kako da vam kažem, ja nisam idealan ličnost za njih na ovom mestu. Moja porodica je teško stradala od ustaške ruke. Moj otac nikada nije video svog oca. Posle svega toga još i mena deci da nam daju, i da odlučuju kako će naša deca da se zovu. zamislite da smo mi u nekom mediju napisali kako treba da se zovu deca Andreja Plenkovića, ili Milanovića.

EKONOMSKI USPEH SRBIJE

- Imam važnu vest za ljude u Srbiji, Ana, Siniša i ja smo imali juče sastanka. Doneli smo odluku, pošto ćemo u julu imati preko 200 miliona suficita, doneli smo odluku da građanima damo još po 20 evra u decembru. Penzioneri će dobiti 100 evra, a ostali građani 50 evra, umesto 30 - rekao je Vučić.

- Srećan sam zbog puteva, jer nismo toliko gradili u istoriji Srbije. 1. decembra ćemo imati osam brzih saobraćajnica. Verujem da ćemo imati 9 ili 10, a znam da će Novim Sadom moći da se stigne za pola sata - rekao je predsednik.

Predsednik Vučić osvrnuo se na ulaganje u ekološku politiku Srbije.

- Preduzimaju se ozbiljne mere i po tom pitnaju. Preduzimaju se ozbiljne mere i po tom pitanju. Ljudi moraju da znaju da radimo sve da utičemo i na to. To su dobre vesti za sve građane Srbije - rekao je Vučić.

Kako je predsednik rekao naša budnućnost leži u povećanju nataliteta.

- Hajde da razmišljamo o onima koji ostaju posle nas. Bićemo najjači u Evropi po merama stimulacije natlaiteta. Radimo sve da motivišemo ljude, pogotovo u manjim sredinama da imaju više dece. Odluku o tome da pomoć države za rođeno dete bude 5.000 evra je moja inicijativa, a odluku o tome doneće Vlada Srbije - rekao je Vučić.

- Dobio sam velike predloge Ratka Dmitrovića. Odlučili smo da omogućimo dosta stvari porodiljama i trudnicama, i da za decu budu posebni benefiti, za rađanje. Ja znam da mi ne možemo novcem da dobijemo više dece, ali u manjim sredinama to može. Stanje nataliteta je obrnuto proporcijalna. Ove puteve i ove fabrike gradimo zvog dece. I da to ostane nekome posle nas. Bićemo među najjačim zemljama u Evropi. Gledaćemo da stimulišemo narod - rekao je predsednik Vučić.

O ZDRAVSTVU U SRBIJI

- Mi po prvi put lečimo našu decu i plaćamo lekove za retke bolesti. U slučaju malog Gavrila morao sam da intervenišem jer se ljudi striktno drže procedura - rekao je Vučić.

- Mi danas izdvajamo desetostruko više novca nego ikada za srpsko zdravstvo koje je na 18. mestu u Evropi - rekao je Vučić.

- Mi trošimo više od 3 milijarde na zdravstvo. Naše zdravstvo košta kao dva budžeta Crne Gore. Izmeđđu 2008 i 2014. - 420 dece je upućeno u inostranstvo. Između 2013. i 2020. godine - 4567 dece smo poslali u inostranstvo. To je negde oko šest odsto više - rekao je Vučić.

- Mi vodimo računa o državi, i zato nam jačaju javne finasije. Autoputevi, pruge i sve što gradimo ostaje građanima Srbije. Ja mislim da je to važno da se kaže. Srbija će ove godine biti druga ili treća u Evropi po stopi rasta. Spremam veliko iznenađenje za penzionere Srbije. Srbija je ubedljivo prva u regionu sa svojim ekonomskim rastom. Zbog toga svi hoće da zauzdaju Srbiju - rekao je Vučić.

Kako je predsednik naveo, pred Srbijom je i period koji neće biti nimalo lak.

- Srbija raste, snaži i jača. Naš uticaj u regioni nikada ne sme biti takav da se mi spremamo za sukobe, mi želimo da gradimo bratske odnose sa državama u regionu - rekao je Vučić.

O VELJKU BELIVUKU I ORGANIZOVANOM KRIMINALU U SRBIJI

O ubistvu Vlastimira Miloševića u centru Beograda 30.01.2017. godine predsedik Vučić istakao je da je taj zločin nepojmljiv.

- Mi govorimo o sukobu dva klana, pri čemu ovaj mladić Vlastimir Milošević nema veze ni sa jednim klanom. Govorimo o nečemu što je uvezeno u Srbiju. Uvezeno je iz Crne Gore, reč je o sukobu škaljarskog i kavačkog klana. Sa jedne strane Dedović, Korać,Stamatović i ostali, a sa druge strane Zvicer i kompletna Belivukova ekipa. Događaj iz 30. januara 2017. i ubistva Vlastimira Miloševića je veoma važan. Predstavlja veliki problem. Ja sam predsednik svih građana Srbije i ne mogu da se pomirim sa ubistvima. Niko nema prava nikoga da ubija - rekao je Vučić.

PAŽNJA! SNIMAK SADRŽI UZNEMIRUJUĆE SADRŽAJE!

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

- Ja sam predsednik svih građana Srbije i ne mogu da se pomirim sa ovim ubistvima. Niko nema pravo da ikoga ubija. U pravnoj državi kakva je naša svako ima pravo da radi šta hoće, ali država mora da sprovodi zakon - rekao je Vučić.

Zbog ubistva Vlastimira Miloševuića uhapšen je Veljko Belivuk.

Ovo ubistvo 2017. godine je važno jer nam pokazuje početak.

- Najgore je bilo 2000, 2001, i 2002. godine zajedno sa njima i 2018. godina što se tiče kriminala - rekao je Vučić i dodao da se moraju ispraviti greške. Ovo ubistvo je važno jer je on sprečio fizički Miljkovića i Belivuka da zaposednu splavove. Oni su ovog dečka ubili u centru ni krivog ni dužnog od strane ovih kriminalaca. Prodavali su drogu na tim splavovima. Zato je taj mladić smetao. Čovek koji im se supritstavio, on je inače kum Miljkovića koji se negde hvali kako je kralj zbog toga što je ubio dva konobara. Ubijeni je inače kum gospodina Miljkovića, mesara, koji se hvalio rečim ''kakav sam ja kralj, ubio sam dvojicu kumova'' - rekao je Vučić i dodao da je Miljokvić zamalo ubio i sina (7) Vlastimira Miloševića - rekao je predsednik Vučić.

- Pronađeni su DNK gospodina Veljka Belivuka, u hapšenju uičestvuje i policajac Dejan Jović od kojeg su krenuli unutrašnji problemi. Pošto je učestvovao u hapšenju onda je morao da prolazi pakao od tada. Nataša Krivokapić je tražila veštačenje telefona, to je obaveza dan ili dva. Iz nepoznatih razloga su rukovodioci MUP-a krili taj telefon. Veči problemi su bili 2.000 godina. Opstruirana je istraga. Ja se pojavljujem 2018. godine i javno govorim o ovome. Izašao sam i govorio kako mi je čudno sve i da se DNK pomešaju i kontaminiraju. Kreće moje nezakonito prisluškivanje.

- Srbija je napravila posebnu radnu grupu 'Mangusta' koja je služila za praćenje lica iz oba ova klana od kojih je više lica iz samo jednog klana ubijeno. Da to niste pratili tako da nema dovoljno dokaza, to mi je teško da poverujem. To su stvari koje ne želim da krijem, niko nema pravo nekoga da ubija. To više nikada neće da se događa, sve ispitujemo, ne krijemo ništa. Ovo je za nas bio prelomni trenutak jer nam je posle došla 2018. godina zato što Veljko Belivuk i Miljković tada izlaze iz zatvora i počinju da se svete - rekao je Vučić.

Predsednik se osvrnuo na pokušaj ubistva Radoja Zvicera u Ukrajini.

- Nakon toga kod nas je počeo haos. Ti bolesnici su se hvalili svojim brutalnim ubistvima. Vi vidite po načinu na koji su njihovi nalogodavci birali odbranu. Neki ljudi koji su radili za njih u MUP-u, prisluškivali su mene, moje dete, brata. To su radili zajedno, neki delovi kriminalne grupe i ljudi iz MUP-a sa kojima su sarađivali. Slali su poruku da neko treba da se opameti. Sad će kraj sedmog meseca ove godine, i nemamo nijedan pokušaj, niti ijedno mafijaško ubistvo - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da od kada je raskrinkan klan Veljka Belivuka u Srbiji nema nijedno mafijaško ubistvo.

- Mi nismo mogli ni da sanjamo da ćemo imati takve monstrume u Srbji. Nismo naučili lekciju iz 2000. i devedesetih i iz 2018. godine ali ovo se više nikad neće ponoviti. To se više u Sribji neće dogoditi. Sa istragom će se ići do kraja, neće biti pošteđenih. Čak sam i ja spreman da idem na poligraf - rekao je Vučić.

- Sve u ovoj državi možete da uradite, ali za to ćete da odgovarate. Ali niko neće da ubija u Srbiji i deli drogu deci. Tako žestoko ćemo da se obračunamo sa narko dilerima. Ja znam da njihovim šefovima idem pravo prstom u oko i znam da mi je sada, nakon ovoga život još ugroženiji - rekao je Vučić.

- Drogu i narko-dilere ćemo da čistimo tom brzinom da ćete i te kako dobro da vidite kako će to da izgleda. Nastaviću to da radim bez obzira na sve rizike. Znam koliko mi je život ugrožen, naročito posle ovog danas, ali nastaviću to da radim - istakao je Vučić.

Predsenik je govorio i o prijateljstvu Marka Miljkovića i muškarca iz rivlskog mafijaškog klana.

- Levo je lice koje je pripadali škaljarskom klanu. Oteli su ga, njega koji se grli sa Miljkovićem. Kraj tog lica je užasan, neću pominjati ime i prezime sada zbog porodice. To lice ne sme da pokaže da je zbunjeno, već da razgovara sa škaljarcima.

- Ta osoba sa kojom se sprijateljio Miljković slala je poruke Šarcu, Vukićeviću da bi se oni obračunali sa njima. Potom sledi njihovo mučenje i gromozorna likvidacija. Oni su tražili posebne metode mučenja. To su bile teške muke, to je bio njihov način likvidacije. Šarac je potom ubijen u tržnom centru u Beogradu jer nije hteo da se pojavi kod Veljka Belivuka. Oni imaju satove koji snimaju i ton, oni znaju šta je kontra-pratnja -rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da više 'nema igre sa državom'.

- Ovo što ćemo sada pokazati je jedna od najodvratnijih fotografija i više nećemo pokazivati. Videćete da nismo preterivali kada smo govorili o čevapima i stravičnim zločinima - rekao je Vučić.

PAŽNJA! FOTOGRAFIJA JE UZNEMIRUJUĆEG SADRŽAJA!

- Ovo što možete da vidite je tranžirano ljudsko meso! Ovo je blurovana glava da ne vidite o kome se radi - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je njegov posao da uradi sve što može da Srbija bude bezbedna zemlja, da Srbija bude najbezbednija zemlja u regionu.

- Ljudi treba da znaju da je pre 10 godina bilo po 100 puta gore, ali ja tada nisam mogao ništa da uradim, sada takva situacija nije. Ove godine nema mafijaških ubistava - rekao je Vučić.

Na pitanje o novinarskim saznanjima o svedoku saradniku u istrazi protiv Veljka Belivuka predsednik Vučić odbio je da odgovori.

- Nije prijatno kada morate da čitate i slušate svakoga dana da ste u ovome učestvovali - rekao je Vučić.

Presednik se osvrnuo na stavičan komentar Vladimira Vuletića o Goksiju na kome se on banalno šali dok jede ćevape insinuirajući na to da su oni samleveni u Veljinoj 'klanici'

- Na ovo nemam komentar, jer bi svaki komentar bio suvišamn - rekao je Vučić.

Predsendik je rekao da danas mnogi kriminalci rade na tome da se Srbija vrati na period kada su se firme katančile a ne otvarale.

- To je široka mreža, i to danas znamo. Počeli smo da čistimo fudbalsku mafiju, kao i sve drugo. Ništa to nikada nije bilo slučajno i ja to danas zna, kao što znam i kome iz stanih službi odgovara da bude stabila, a i logično je da im to odgovara. Zašto da Srbija bude stabilna a nije priznala takozvano Kosovo, Srbija jača vojno i ekonomski, i to im ne odgovara - rekao je Vučić.

- Nikada kriminalci neće biti jači od države. Danas kriminalci neće biti jači od države, biće manji od makovog zrna. Srbija se nikada neće vratiti u prošlost. Zgazićemo narko bandu, država će da pobedi, a naše ulice će biti bezbedbne za našu decu - rekao je Vučić.

- Dok sam ja predsednik Srbije strane sile neće upravljati Srbijom - naglasio je Vučić.

Govoreći objave pojedinih medija, kako elektronskih, tako i štampanih predsendik Vučić je rekao da to neće moći da promeni ništa, i da time 'neće uspeti da vrate vreme kada je Srbija bila slaba'

- Ljudi, da nismo pokazuali ove fotografije, rekli bi da je to obračun sa navijačima, sa Dijanom Hrkalović... Mislili su mnogi da su ovo sve izmišljotine moje, ali kada smo prikazali fotografije, videli su da je sve ovo realnost. Mnogi podržavaju Veljka Belivuka, da li je normalan onaj koji može da podrži ubicu? "Veljo, drži se!" neki su pisali.

- Naša zemlja je normalana i pristojna zemlja, zato gradimo prijateljstva u regionu - rekao je Vučić.

JOŠ JEDNA JEZIVA FOTOGRAFIJA SUROVIH ZLOČINA VELJKA BELIVUKA

Na fotografiji se vidi tranžirano ljudsko meso od delova tela, a u krvavom koritu je i glava žrtve.

- Nećemo reći o kome je reč. Oni su koristili skalper i nož da bi mogli da seku kožu. Kada okrenu telo sekirom tranžiraju žrtvu - rekao je predsednik Vuičić.

PAŽNJA! FOTOGRAFIJA JE UZNEMIRUJUĆEG SADRŽAJA!

- Država je krenula u obračun sa mafijom. Mislim da smo kao država izuzetno težak i veliki posao obavili, pokazali smo građanima Srbie da mogu da budu bezbedni i sigurni u Srbiji. Samo bih zamolio ljude da znaju i da nikada ne pomisle da smo nekada favorizovali bilo koji fudbalski klub, samo smo pomagali i jednima i drugima - rekao je Vučić.

O KANDIDATURI NA PREDSEDNIČKIM IZBORIMA

- Imao sam mnogo teških dana. Ne postoji niko u prethodnim decenijama ko je kao ja uspeo da poveća i plate i penzije, kome je porodica prokazana i napadana. Nije to uvek lako izneti, ljudi se sekiraju kada ih komšinica odgovara kod frizerke, dok sa druge strane na moju porodicu stižu napadi i iz regiona - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da ''Zajedno sa građanima Srbije brani našu državu, hvala svim ljudima na podršci''

- Postigli smo najveće rezultate. Pobediće normalna i pristojna Srbija - zaključio je predsednik.