Bivši premijer Srbije ponovo u javnosti: Vojislavu Koštunici društvo je pravio jedan BIVŠI MINISTAR (FOTO)

Stari gvozdeni most, promocija knjige i bivši premijer.

Bivši predsednik SR Jugoslavije, premijer Srbije i lider Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica (77) retko je u javnosti.

On se posle odlaska sa mesta šefa DSS 2014. godine zauvek povukao iz politike. Od tada ne daje izjave medijima, ne ide na stranačke skupove, ali izgleda da ga je promocija najnovije knjige legendarnog prozaiste Radovana Belog Markovića "naterala" da se pojavi među narod.

I to je održana ni manje ni više nego na nekadašnjem gvozdenom mostu uzane pruge, na reci Kolubari, u Ćelijama, kod Lajkovca.

Neobično mesto, ali neobično i to jer se na ovom skupu našao još jedan političar koji se povukao iz javnosti, Dušan Mihajlović, bivši ministar unutrašnjih poslova i gradonačelnik Valjeva.

Od kako se povukao u "ilegalu" Koštunica najviše vremena provodi u vikendici u Belanovici, a pre tri godine de u potpunoj tajnosti u opštini Stari grad u Beogradu venčao sa književnicom Ljiljanom Lazarević.

Politička biografija

Bio je predsednik DSS od osnivanja 1992, poslanik u Skupštini Srbije od 1990. do 1997. Funkciju predsednika SRJ obavljao je od oktobra 2000. do februara 2003. Bio je i premijer Srbije u dva mandata, od decembra 2003. do 2008. Neopozivu ostavku na mesto predsednika DSS podneo je 19. marta 2014. jer stranka nije prešla cenzus na parlamentarnim izborima prvi put od osnivanja.