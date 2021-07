DIKLIĆ ZA PINK: Promocija knjige o Jasenovcu u Glini je pokušaj ponižavanja srpskog naroda i brisanja tragova (VIDEO)

Istoričar dr Momčilo Diklić smatra da je promocija knjige o Jasenovcu na mestu stradanja Srba u Glini pokušaj brisanja tragova i ponižavanja srpskog naroda.

Istoričar dr Momčilo Diklić kaže da se u Glini desio jedan od najsurovijih zločina u Drugom svetskom ratu

- Ima različitih podataka, od 1.200 do do 1.700 ljudi. Ovo je po meni još jedan pokušaj ponižavanja srpskog naroda i to na mestu gde je izvršen jedan od najsurovijih zločina, ritualno klanje, a da se dokaže promocijom koja dokazuje kako u Hrvatskoj nije bilo ubijanja i kako je Jasenovac bio radni logor - kaže Diklić.

Kako je ukazao, srpsko stanovništvo je dva puta došlo neposredno pod hrvatsku vlast i nestalo.

- Da li smo nešto krivi? Jesmo. Apsurd je da crkva u Glini posle Drugog svetskog rata bude do kraja očišćena i srušena - ocenjuje Diklić i dodaje da su žrtve zaslužile spomen dom, ali da crkva nije trebalo da bude srušena.

Kako kaže, mogao je biti spomen dom i uz crkvu.

- To je brisanje tragova - dodao je on.

Savo Štrbac, direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas, kaže da su pojave istorijskog revizionizma vrlo česte u Hrvatskoj.

Ne možemo samo komentarisati kada se nešto dogodi. Jedan od načina borbe je da se mi ovde sistematski borimo protiv toga, svako sa svog aspekta - kaže Štrbac.

Prema njegovim rečima, naši naučni radnici treba da demantuju navode niji nisu tačni, ako ne u Hrvatskoj, onda u inostranstvu.