PREMIJERKA SRBIJE KAO SAV NORMALAN SVET! Ana Brnabić o svim detaljima privatnog života: Zbog posla najviše trpi moja porodica i MOJ SIN! (VIDEO)

Ana Brnabić je prva žena premijer u istoriji Srbije i jedna od pet žena koje su ikada bile na toj važnoj državnoj poziciji

Na intervju je došla pravo sa sednice Kriznog štaba.

Epidemiološka situacija u tom trenutku bila je stabilna, ali broj zaraženih korona virusom počeo je polako da raste, razmatrale su se nove mere, pa je i naš prvi utisak bio da je premijerka Srbije Ana Brnabić malo zabrinuta.

Ipak, odgovor na pitanje „kako ste, Ana?“ malo je iznenadilo ali i potpuno razoružalo, jer se na njenom licu pojavio osmeh.

- Dobro sam. Zadovoljna i umorna. U glavi mi je milion stvari koje moram da završim. Znate, 2020. svima je bila preteška, živeli smo u brojevima. A to nisu samo brojevi, to su ljudi, ljudski život, porodice... Trudili smo se da situaciju, koja se ne da kontrolisati, držimo pod kontrolom. Bilo je jako naporno, još uvek jeste i plašim se da ću još dugo, kada sve ovo bude iza nas, da živim pod tom tenzijom da će korona opet da se vrati – kaže premijerka Ana Brnabić za „Naj ženu“.

Ana Brnabić je prva žena premijer u istoriji Srbije. Ona je jedna od pet žena na svetu koje su ikada bile na toj poziciji. Pitalli smo je da li je iko ikada doveo u pitanje njeno znanje i kredibilitet samo zato što je žena.

-Teško mi je da odgovorim na to pitanje, jer ne obraćam pažnju na te stvari. Uvek pokušavam da donesem najbolju moguću odluku koja je razultat promišljanja sa mojim kabinetom, Kriznim štabom i predsednikom Srbije. Ja nisam sujetna, pa kada mi neko kaže da moja ideja nije najbolja, uvek želim da čujem i drugu ili treću stranu, pa da onda nađemo najbolje rešenje za našu zemlju. Zato mi je jeste teško da odgovorim da li je me je neko nekada nipodaštavao samo zato što sam žena – rekla je premijerka za „Naj ženu“.

Okrenem drugi obraz i nastavim da radim svoj posao

Ipak, kako kaže, ono što je trpela i trpi još uvek, su teške uvrede koje dobija samo zato što je žena.

-Mislim da su žene u politici na mnogo većem udaru od muškaraca. Ja sam toliko puta bila nazivana glupačom, ološem, šljamom.. Onda i zato što sam gej, pa sam bila i „homo premijerka“, a tako su me nazivali politički lideri koji danas pretenduju na najveće državne funkcije. Bilo je i jezivih poziva na silovanje – kaže Ana Brnabić.

A na sve te uvrede je, kako kaže, nažalost vremenom oguglala.

- Moja funkcija je takva da ja svaku vrstu kritike moram da trpim, pa se trudim da okrenem drugi obraz i nastavim da radim svoj posao – kaže premijerka Ana Brnabić za „Naj ženu.

Ali, dodaje, ono što je strašno je što se kroz takve uvrede šalje poruka celom društvu da je dozvoljeno ovako se obraćati se ženama.

- Zbog toga se trudim i ja, ali Srpska napredna stranka kojoj pripadam, da se iznova i iznova vraćamo na tu temu i da kažemo „ljudi, ovo nije u redu“. Iz ovoga ovoga sutra može da proizađe porodično nasilje. Neko će misliti da ako je okej da u javnom dijalogu neku ženu nazivate šljamom i glupačom, takođe potpuno prihvatljivo i u životu.

Najviše trpi moj privatni život

Od kako je postala premijerka, njen život se promenio u potpunosti. Iako je uvek mnogo radila, ovo što danas radi je potpuno drugačije od svega do sada i kako kaže, zbog svega toga najviše trpi njen privatni život.

-Ne stižem dovoljno vremena da provodim sa svojom partnerkom, sa svojim sinom, majkom, bratom.. Retko stignem da se kvalitetno vidim i sa prijateljima i to mi sve mnogo nedostaje. Zato sam beskrajno zahvalna svojoj porodici što imaju mnogo razumevanja za posao kojim se bavim.

Ipak, s druge strane, kako kaže, ukazala joj se prilika da uradim nešto za svoju zemlju koju toliko voli.

-To mi je velika čast. Tako da to sve ovo ima svoju drugu stranu medelje i benefit. Ja sam veliki patriota i i dalje kao dete radujem svakom našem uspehu i to mi daje energiju da uvek dajem više.