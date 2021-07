POGLEDAJTE KAKO JE VUČIĆ ŠMEKERSKI ODGOVORIO NA PITANJE O ŽAKLINI TATALOVIĆ I AGENTU FBI: Taj grč je ostao do dana današnjeg (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da nije znao da se FBI bavi njegovom neverbalnom komunikacijom prema novinarki N1.

Na pitnaje novinara, tokom konferencije za medija u Skoplju, da prokomentariše spekulacije da FBI analizia njegovu neverbalnu komunikaciju pogotoov kada su u pitnaju reakcije na pitanja novinarke Žakline Tatalović predsednik Vučić rekao je da nije znao da se je postao predmet analize FBI.

- Nisam znao da se svi oni bave time. Ako pogledate dobro snimak videćete da nikakve loše izraze lica nisam pravio. Možete svakom čoveku to da uradite, kada zaustavite snimak i kada pravite posebne frejmove. Moram da priznam, nisam lep čovek, nikada to nisam ni pomislio a kamoli izgovorio, niti očekujem da mi to bude bilo kakav kvalitet.

- Imam problem sa facijalisom od trenutka kada sam ugledao Žaklinnu Tatalović i Suzanu Vasiljević kada su došle doterane na moju inauguraciji gde je ona bila najradosnija, i taj grč je ostao do dana današnjeg - rekao je Vučić i dodao dea će pokušati to da ispravi u budućnosti.