PREMIJERKA KAKVU DOSAD NISTE UPOZNALI: MOJA MILICA umesto mene ide u šoping, a ja pravim NAJBOLJE LAZANJE na svetu (VIDEO)

Kuvanje je oslobađa stresa, jednom u dva meseca ode kod kozmetičara a posle napornog dana voli da popije čašu belog vina.

Ana Brnabić je negovana žena. Kaže da se trudi da jednom u dva meseca ode kod kozmetičara, a kod kuće se redovno neguje sama.

- Imam samo jednu kremu, i to mi je i dnevna i noćna. Mislim da bih se zbunila da imam više od jedne kreme, pošto non stop razmišljam o neki drugim stvarima. Ovako je lakše, jednostavnije i sigurnije – kaže kroz osmeh premijerka za "Naj ženu".

Kada su u pitanju ishrana i treninzi, priznaje da je u lošoj formi. Ranije, pre nego što je postala premijerka, išla je u teretanu tri puta nedeljno i više je vodila računa o ishrani.

Moja Milica ima super ukus

- Sva moja fizička aktivnost svodi se na to da se sa drugog sprata, gde se nalazi moj kabinet, peške popnem na četvrti gde se održavaju sastanci. I kada dođem do četvrtog, već se dobrano zadišem, jer uopšte nisam u formi. Ranije sam redovno išla na treninge, kada sam bila mlađa trenirala sam plivanje, pa mislim da telo to sve ipak pamti. Ali od avgusta 2016. kada sam postala član Vlade Republike Srbije, nisam uspela da treniram.

Kaže da jede kad stigne i šta stigne.

- Uglavnom je to pored kompjutera i papira koje čitam dok ručam. Ipak, to nije specifično samo za mene. Ceo moj kabinet tako funkcioniše. Ja sam im zato bezgranično zahvalna jer zaista daju sve od sebe.

Premijerka Srbije ima veoma autentičan i prepoznatljiv stil. Dobar sako i dobre cipele su nešto po čemu je prepoznatljiva.

- Moj stil je veoma jednostavan, pa mi se čini da je izuzetno dosadan. Ali ja se u tome dobro osećam i to mi je najvažnije. Igor Todorović, naš kreator, mnogo mi je pomagao u početku, jer sam tada najviše volela da budem u farmerkama, što baš nije bilo moguće - kaže premijerka Srbije.

U šoping ne ide. Prvo zato što nema vremena, a onda i zato što poseta tržnom centru podrazumeva niz sigurnosnih mera, pa kako kaže, ima utisak da bi tako remetila sve ostale ljude koji su krenuli u kupovinu, a to joj je jako neprijatno. Zato umesto nje, u šoping ide njena partnerka Milica.

-Milica mi mnogo pomaže. Ona ima super ukus. Zamislite samo šta bi bilo da nema, pa kako bih izgledala – kaže kroz osmeh Ana Brnabić za „Naj ženu“.

Opuštam se uz belo vino i kuvanje

A kada posle napornog radnog dana dođe kući, najradije popije čašu belog vina.

- Ranije je to bilo pivo, ali mi sada više prija belo vino. Naročito uživam kada popijem čašu sa sa porodicom ili sa prijateljima.

Ana je inače ekspert za kuvanje i kako kaže, ceo taj proces seckanja, kombinovanja začina, osmišljavanja novih recepata, je jako opušta.

- Obožavam da kuvam, to me oslobađa stresa. Nažalost, nemam baš mnogo vremena, ranije sam to mnogo češće radila. Obavezno sam kuvala i obavezno sam zvala porodicu i prijatelje na večere. Mislim da lazanje pravim najbolje na svetu a i moji bratanci se slažu s tim. Kada mi bude prošao mandat, opet ću se vratiti toj svojoj velikoj strasti.