ĐORĐEVIĆ: Uzalud Đilas laže i preti

Dragan Đilas jeste štetočina i ima sklonost ka tome da prisvaja tuđ novac, ali nije baš toliko glup (što, naravno, ne znači ni da je preterano pametan, bez obzira na "inženjerski mozak" – pre će biti da je samo bezobrazan i bahat, nevaspitan i umišljen) da stvarno misli da je istina to što izgovara, izjavio je u saopštenju, član Predsedništva Srpske napredne stranke Zoran Đorđević.

Saoštenje donosimo u celosti:

​"Vlasnik "inženjerskog mozga" i imalac mnogobrojih tajnih računa, na kojima krije novac opljačkan od građana Srbije u vreme dok je bio na vlasti, Dragan Đilas je – kako izveštavaju mediji koje plaća tim opljačkanim novcem – održao konferenciju za štampu u sedištu interesne grupe koju predvodi, a koja se lažno izdaje za nekakvu političku organizaciju, stranku, pokret, opoziciju – koje li već sve nazive i imena koriste za tu svoju, malobrojnu skupinu hohštaplera i prevaranata, u nameri da još jednom pokušaju da obmanu građane Srbije

​Sasvim logičan postupak, čak i za tako osionog i bahatog, umišljenog i sujetnog "lidera" toga nečega (šta god to bilo, ali politička organizacija nije – jer nema ni plan, ni program, ni ideje, ni viziju, ni ideologiju – ako se izuzme ona koja vodi računa jedino o sopstvenom džepu) – s obzirom na to na kakav su prijem kod građana Srbije on i njegovi satrapi nailazili u poslednjih nekoliko dana gde god da su se pojavili, a pokušali su, nije da nisu, priznajem, u par gradova da se obrate ljudima.

Naročito "uspešno" je to bilo u Nišu, što je tajkun ovdašnji i političar u pokušaju, "časni, čestiti i visokomoralni" Đilas, i danas na konferenciji pomenuo, ne uspevajući da sakrije koliki prezir oseća prema građanima Srbije koji su mu tamo rekli u lice – da ga ne žele.

Stoga, što je sigurno – sigurno je, lagodnije je svoje laži, uvrede, pretnje i razne budalaštine iznositi u kontrolisanoj atmosferi, pred "nezavisnim, objektivnim i profesionalnim" medijima, koji unapred znaju šta treba da pišu i kako da izveštavaju (uostalom, zato ih i plaća) – nego se suočiti sa građanima koji po zlu pamte doba u kojem se Đilas prekomerno i nezakonito bogatio, a oni, građani, jedva kraj s krajem sastavljali – ako im je i to bilo omogućeno, s obzirom na nezajažljivu alavost prema tuđem novcu (naročito budžetskom, državnom) i istovremeno štetočinstvo u svemu čega bi se taj "uspešni" biznismen dohvatio.

Ne uspevajući ni danas da sakrije svoju patološku mržnju prema predsedniku Aleksandru Vučiću, svoju bolesnu opsednutost njim i zavist koju oseća prema svim rezultatima koje predsednik na mnogim poljima postiže, Đilas je ponovio sve već ranije rečene gluposti, pridodajući starim lažima i pretnjama i ove najnovije, koje njegovi mediji iz sata u sat gebelsovski fabrikuju i ponavljaju – a koje se tiču aktuelne situacije u vezi sa Belivukovom kriminalnom bandom.

Po starom, oprobanom receptu – zamenjujući teze i proglašavajući laž za istinu – bučno, agresivno i mržnjom zadojeno, pokušavao je Dragan Đilas da sebe predstavi kao najvećeg borca za "pravdu, istinu, slobodu i demokratiju" – kome su, baš takvom i tolikom borcu, laži dvojice kriminalaca koji znaju da ih čeka dugogodišnja robija za monstruozne zločine koje su počinili – validan, pouzdan i sasvim prihvatljiv izvor informacija o navodnoj povezanosti države i mafijaša.

Dragan Đilas jeste štetočina i ima sklonost ka tome da prisvaja tuđ novac, ali nije baš toliko glup (što, naravno, ne znači ni da je preterano pametan, bez obzira na "inženjerski mozak" – pre će biti da je samo bezobrazan i bahat, nevaspitan i umišljen) da stvarno misli da je istina to što izgovara. Mada, pošteno govoreći, i te laži koje je izgovarao morao je da čita sa papira pred sobom, valjda stoga što zna šta je istina a šta nije, kao što tačno zna i šta radi, jer zna i da radi, to što radi, zato što je to dogovoreno da radi, dogovoreno negde tamo, možda u nekoj ambasadi, ili u nekom centru moći – kojem ne odgovara jaka, i sve jača, Srbija, kojem ne odgovara što tu, sve jaču i moćniju Srbiju, vodi Aleksandar Vučić – kojem su državni i nacionalni interes na prvom mestu, a čast i dostojanstvo Srbije imperativ. Zna Đilas da je, negde tamo, rešeno da se krene na Vučića svim sredstvima, da svi mrzitelji Vučića, unisono, lažima i pretnjama, ucenama, jednovremeno napadnu – ne bi li se došlo do toga da se oni, Đilas i njemu slični, bulumenta lezilebovića i neradnika, nekako vrate na vlast i tako Srbiji uzme budućnost. Zato uporno i ponavlja laži, i preti. Žalosno, bedno, nisko i nečasno. I, pri tom, uzaludno – građani Srbije ga neće.

Autor: