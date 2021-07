Otvoreno pismo, Milimira Vujadinovića, predsednika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, Emiru Suljagiću, a povodom uvreda izrečenih na račun Srbije.

"Emire Suljagiću, duhovni bogalju i moralna nakazo od čoveka!

A kako drugačije nazvati onoga ko svoje komšije i njihovu državu naziva bogaljem? Kako drugačije nazvati onoga ko je i smrt sopstvenog oca iskoristio za manipulaciju, pa je posmrtne ostatke tog čoveka,koji je poginuo 1992 godine u Bratuncu, prebacio u sahranio u Srebrenici kako bi lažno povećavao broj žrtava srebreničke tragedije?

Znamo mi, moralna nakazo obogaljene pameti, vrlo dobro šta ti hoćeš a vrlo dobro znamo i šta mi hoćemo! Upravo u tim htenjima i leži ključna razlika između tebe i nas! Namerno kažem tebe, jer znamo, da velika većina Bošnjaka muslimana, nije isto što i ti.

Znamo mi da ti i tvoji politički mentori, kao što i sam poručuješ, sanjate neka nova klanja i nesreće svih nas na Balkanu, jer je to jedini način vašeg političkog opstanka i bitisanja.

Znamo i da te žulja uspešna i svakog dana jača Srbija i da to teško podnosiš, pa u silnom besu ne prezaš i od uvreda na njen račun.Opet, Emire Suljagiću, znamo i šta mi hoćemo i sve to je suprotno od onoga što ti hoćeš. Hoćemo mir i napredak za sve narode na Balkanu i nećemo tuge i nesreće koje nas prate vekovima unazad, a pogotovo srpski narod. Znamo Emire Suljagiću da poštujemo i sve države i narode sa kojima živimo, pa i BiH, koju nikada nećemo uvredljivo nazivati, za razliku od tebe kome takve stvari očigledno nisu strane.

Međutim, Emire Suljagiću, moraćeš i ti da znaš, da se srpski narod ne završava, kako ti reče na Drini. Moraćeš da znaš da će uspešna Srbija, srpski narod pomagati gde god on danas živeo,pa i u Republici Srpskoj i FBiH, poštujući i nudeći pomoć i svim drugim narodima, koji sa njim žive. Baš onako kako to radi danas Srbija, slobodna, uspešna i samostalna u svojim odlukama. Jer ju je takvom učinio Aleksandar Vučić, kom to ti i tebi slični ne možete da oprostite.

Nikakav bes, mržnja i želja za klanjem Emira Suljagića, neće zaustaviti Srbiju u tom poslu očuvanja mira i želje za napretkom svih nas na Balkanu, bez obzira na cenu!

Eto, to radimo mi. Znaš li ti šta radiš, Emire Suljagiću, duhovni bogalju i moralna nakazo?"

