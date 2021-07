Darko Banjac, poslanik u Nardonskoj skupštini RS objašnjava da je BiH paradoks od države iz razloga što je jedan čovek svojom odlukom nametnuo zakon koji se može doneti samo kada ga izglasa Skupština ili neko drugo zakonodavno telo.

- On će da se vrati u Austriju, a nas će da ostavi u haosu - kaže Banjac.

- Imamo Dejtonski sporazum koji je potpisan, a koji sada ne liči na onaj koji je potpisan. To je sve rađeno nametanjem. I pojedine zemlje koje su u Međunarodnoj zajednici su sve te potpise ovim negirale, a ti potpisi ne znače ništa, jer je primenjena pravna sila, u ovom slučaju nad Srbima u RS - kaže Banjac.

- Incko je napravio pravni haos - podvlači Banjac.

Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević ističe da dešavanja u BiH mogu da imaju negativan potencijal za ceo region.

- Generalno, Incko je znao koja je to tačka gde se Srbi i Bošnjaci mogu sukobiti bez kompromisa - kaže Galijašević.

Kako dodaje, sve što je Incko uradio, osmislio je planski tri meseca ranije. On je to uradio na kraju mandata, i njegov krajnji cilj jeste da reši Hrvatsko pitanje kroz novo izborno zakonodavstvo, i to je cilj Nemačke politike - objašnjava Galijašević.

Galijašević ističe da Hrvatska više ne krije ništa, i da ne želi da odustane od pritiska, kako bi se njihovo pitanje rešilo. Ona ide ka tome da niko više ne može da nastupa u ime Hrvatskog nacionalnog interesa.

Bojan Dimitrijević istoričar, dodaje da su mnogi politički segmenti Austrougarske prema Srbiji iz poršlosti analogni ovom vremenu, gde je danas prisutan još jedan pritisak ka Srbiji.

- Budući ratnici će se pozivati kao osvetnici iz Srebrenice. Srebrenica se projektuje kao zločin prema muslimanima, a došli smo do tačke da je genocid doživeo inflaciju upotrebe... - napominje Dimitrijević.

Kako ističe Dimitrijević, kada se govori o ratu devedesetih godina, Srebrenica ne može da se izbegne, jer je tu kao neka "nova dogma" i zalog za novi sukob u BiH.

- Imate zajednički pritisak, Kosovo, i rezolucija o genocidu, a to je neki novi kontekst, gde Međunarodna zajednica otežava funkcionisanje nove srpske politike - kaže Dimitrijević.

Dimitrijević dodaje da je Republika Srpska došla do jedog zida.

