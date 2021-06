Marinković: Aleksandar Vučić je JEDINI LIDER koji je od Srbije napravio suverenu državu, kojoj spolja niko ništa ne može da diktira

Milan Dobromirović iz Informera i Vladimir Marinković, narodni poslanik, su za Pink govorili o izjavi Zdravka Krivokapića da fizički nije bio prisutan u Skupštini, kada je izglasana rezolucija o Srebrenici, navodeći da će Srbija, uprkos svim napadima, nastaviti da promoviše samo istinu, i ono što se zaista dešavalo.

Kako Marinković navodi, ništa nije slučajnost. On dodaje da ljudi, koji nisu iz naše zemlje, uvek idu ka tome da Srbiju ponize, i na tome žele da pokupe određene političke poene. Kako navodi, to nije prva provokacija, i biće ih još, kako je i sam predsednik Republike Srbije izjavio na sednici u Skupštini Srbije.

- Najveći problem je to što je Aleksandar Vučić jedini lider koji je od Srbije napravio suverenu državu, kojoj spolja niko ništa ne može da diktira - rekao je Marinković.

Marinković napominje da je Krivokapić ničim izazvan počeo da radi na štetu odnosa između Crne Gore i Srbije, kako ističe, posebno na štetu srpskog naroda - objasnio je.

- Imate ljude sa strane koji se bave ovim temama, imate Gideona Rajfa. Srbija je danas sposobna da promoviše samo ono što se desilo, da promoviše istinu, i da ne prihvati sve ono što je radio bivši režim - dodao je Marinković.

Kako podvlači, mnogima u EU i regionu smeta što smo podigli glavu, jer smo ojačali ekonomski, i što smo jedina suverena država u Evropi.

Dobromirović za Pink dodaje kako Hrvatska sa druge strane, pokušava da sebi napravi bolju situaciju u EU, jer je, kako dodaje poslednja rupa na svirali. On ističe da se sve ovo očekivalo nakon rezolucije u Crnoj Gori.

- Sada će deo zapadnih moćnika tražiti od ostalih zemalja u regionu da izglasaju istu rezoluciju. Sve to dolazi posle presude Mladiću, a niko ne priča o tome da ta presuda nije doneta jednoglasno, i da je predsedavajuća imala drugačije mišljenje. Ona je rekla da Mladić može samo da odgovara za tačku šest, i da za to ne može da dobije 20 godina - objasnio je Dobromirović.

Dobromirović povodom pomenite rezolucije, navodi da Krivokapić očigledno misli da su Srbi glupi, i da pominjanjem da nije bio prisutan fizički u Skupštini, neko može u to da poveruje.

- Sve to izgleda smešno, a to je politički opasno. Ovo odgovara Milu Đukanoviću, jer on sada Abazovića i bečića zove u koaliciju. Krivokapić više nema nikakav autoritet, a Srbija će nastaviti da se bori - priča Dobromirović.