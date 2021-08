Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao je se danas u 10 sati sati sa predstavnicima kompanije UGT Renewables LLC, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Nakon sastanka kome su prisutvali predstavnici Vlade Srbije i Ministarstva rudarstva i energetike potpisan je Sporazum o saradnji između Ministarstva rudarstva i energetike Vlade Srbije i predstavnika kompanije.

Američka kompanija UGT Renewables LLC posluje u oblasti obnovljivih izvora energije. Predstavnici američke kompanije predstavili su neke od značajnijih investicija ove kompanije u svetu i predloge za saradnju na mogućim projektima u Srbiji u oblasti solarne energije.

Ambasador SAD u Srbiji Entoni godfri rekao je da će SAD sa zadovoljstvom podržati saradnju s aovom američkom kompanijom.

- Za nas je ovo početak jedne nove ere, za nas je ovo važan iskorak u budućnost. Memorandum o razumevanju je važan za ekonosmki razvoj zemlje. Mi bi imali izgrađene solarne panele koji bi proizvodili oko 3 posto električne energije, obnovljive energije značajno više, a time bi smanjili broj štetnih gasova, odnosno ugljendioksida - rekao je Vučić.

- Veoma je važno i finansijski jer nećemo zavisiti od drugih i nećemo da plaćamo takse na struju. Dakle, ovo su četiri osnovna razloga zašto stupamo u ovakve projekte, a peta veoma važna stvar je što Srbija na ovakav način, modernizacijom sektora javnih preduzeća koja stabilnije funkcionišu, ali i menjaju se i unutar samog sastava, a to će nam privući još više investitora - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić ukazao je na to da energetske potrebe Srbije rastu iz dana u da.

- Industrija nam je sve jača, a potrebe građana su sve veće. I leti se troši struja, kao zimi, što to nije bio slučaj ranije. Nama je potrebno više struje i kao sunce, nadam se da nikome neće da smeta sunce, a očekujem da se pojave takvi stručnjaci. Možemo na ovaj vid energije da računamo - rekao je Vučić.

- Ono što je nama važno jeste da vadzuh ostaje čistiji i time ulažemo u bolji standard i kvalitet života. Mi nećemo zavisiti od drugih, na ovu energiju nećemo morati da plaćamo karbon takse koje je Evropska unija već najavila da će morati da se plaća - istakao je Vučić.

- Verujemo, da ćemo sve finasnijske uslove dogovoriti u roku. Veoma je važno, jer Srbija ovakvim reformisanjem svog energetskog sektora i sektora svojih javnih preduzeća. Ovaj projekat je veoma važan i za dalje privlačenje investitora u našu zemlju - naveo je Vučić.

Na pitanje o taksama koje će EU uvesti 2026. godine i odlaganju plaćenja, predsednik odgovara da je EU odložio plaćanje iz svima poznatih razloga.

- Ako tih taksi bude, svi bi osetili tu štetu, prvo Crna Gora, pa mi, pa Albanija i Severna Makedonija. To je velika konkurencija, tu su ucene, to nije do nas, mi smo mali i moramo da poštujemo ovu odluku, ali možemo da unapredimo nas i našu državu time što ćemo imati sami svoje potencijale - rekao je Vučić i dodaje:

- Mi i u teškim uslovima pronalazimo rešenja, mi nismo spremni da se odreknemo svojih ciljeva zbog njih. Vidite druge države koje nemaju problema sa električnom energijom, tako želimo i mi, da imamo da trošimo i struju i gas, i da imamo to da omogućimo našim građanima - rekao je predsednik i dodaje da će ovaj današnji projekat biti dobar model za sve.

Vučić ističe da je vrlo teško takmičiti se sa mnogim državama u svetu ali da Srbija radi sve što je u njenoj moći da donese i doprinese najbolje što može za svoju zemlju.

- Ja znam da narod voli da čuje da imamo svega, a da ništa ne radimo, ali to ne može tako. Ovo je velika stvar za Srbiju, doprineće daljem interesovanju mnogih drugih kompanija koje ćemo mi moći da prihvatimo - rekao je predsednik.

Na pitanje o samoj kompaniji, navode da što se tiče izbora mesta za ovaj projekat, obraćamo pažnju na sredinu, lokalnu zajednicu i posvećenost jedne zemlje i zato je Srbija izabrana za najpogodniju.

- Ovo će biti veliki i značajan uticaj na privredu i nova radna mesta. Prenosimo znanja lokalnim korisnicima i firmama, sve ovo vodi samo ekonomskoj zajednici - rekli su iz komapnije.

Obraćanje Godfrija

Godfri je čestitao svima ovakav projekat i nazvao ga energičnim i dinamičnim za Srbiju.

- Srbija je ovim poboljšala svoj stav i put ka EU, poštujući zelenu agendu. Projekti poput ovog uvećavaju energetsku stabilnost Srbije. SAD i Srbija su svesne da je ključ uspeha ulaganje u nove tehnologije a mi to možemo - rekao je Godfi i dodaje:

- Ovo je pravi partner za Srbiju, čestitam vam, ovo je veliki dan za Srbiju, a našu podršku ćete uvek imati, hvala vam - rekao je Godfri za kraj.

Obraćanje Gudolfa

Na samom početku obraćanja, istakao je da je oduševljen i da mu je čast što je u Beogradu i danas.

- Ovo je retko važan projekat, ovaj projekat dobio je veliku nagradu za finansiranje i velike pohvale. Naš projekat je priznat od svih vodećih sila i važi kao primer svima u svetu - rekao je i dodaje:

- Na inicijativu predsednika Srbije i celokupne Vlade, ovaj projekat predstavlja veći zahtev za električnom energijom što je dobar susret i primer kako da razvijamo rešenja i prijateljstvo. Ovo je ekonomski rast i rast regiona.