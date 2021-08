'JA SE PRED MAFIJAŠIMA NE POVLAČIM' Vučić: Ta histerija kod Đilasa, Marinike i drugih već dva dana govori dovoljno o njima (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas završne radove na rekonstrukciji i izgradnji Kliničkog centra Srbije u Beogradu nakon čega se obratio građanima.

Prilikom obilaska predsednik je razgovarao sa radnicima i rekao da je oduševljen tokom radova na KCS.

U jednom momentu, posle gromoglasnog apaluza koji je bio upućen predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, radnici su kao jedan u glas povikali: "Srbija!"

- Ponosan sam na Srbiju! - naveo je Vučić tokom obilaska.

- Neverovatne su promene. Ovo je novi KC Srbije koji će biti završen, i ovo je prva velika faza, do prvog decembra ove godine. Ostala su nepuna 4 meseca. Ovo su finalni radovi. Presrećan sam, za ovo živite, za ovo radite, za ovo se borite i ulažete ogromnu energiju - rekao je Vučić.

- Ponosan sam što sam ovde i što će Srbija da ima jedan od najvećih i najmodernijih medicinskih centara. Videli ste kako te sobe izgledaju, to su kao bolničko-hotelske sobe na najvišem mogućem nivou. Oprema je najskuplja.

- Ovo će moći pre Nove godine da se koristi. Od urgentnog prijema do dnevne bolnice. Ovo nam oslobađa neke bolničke kapacitete. Razgovaraću sa Zlatiborom i Danom, oni hoće da naprave ekološku kliniku, posebno zbog ljudi koji boluju od raka, da im pomognemo. Ovde se ulaže samo u ovu zgradu 69 miliona evra. Pričamo o ogromnom novcu koji je država Srbija izdvojila za KC Srbije - rekao je predsednik.

Kako je Vučić rekao, Srbija ima mnogo bolnica i mnogo Domova zdravlja.

- Prosto verujem da ljudi u Srbiji to vide. Ovo je pokazatelj, ne samo boljeg životnog standarda, nego i brige, a ovo ćemo ostaviti generacijama koje dolaze - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da se u Srbiji ulaže u medicinu kako bi kako kaže svaka majka bila srećna, i svaka trudnica i porodilja bile srećne.

- Hoću da zamolim izvođače, da daju sve od sebe i da učinite sve što možete, da završimo ovo do prvog decembra da završimo ovo. Ovde dolaze, ne samo građani iz cele Srbije, nego iz celog regiona - naveo je Vučić.

- Do 5. decembra bi trebalo da završimo i novu kovid bolnicu u Novom Sadu - rekao je Vučić.

O DIJALOGU BEOGRADA I PRIŠTINE I INICAJITIVI OPTVORENI BALKAN

Odgovarajući na pitanje novinara o inicijativi Otvoreni Balkan i uticaju koji ima na tok dijaloga Beograda i Prištine predsednik je rekao da se od ove inicijative neće odustati.

- Imali smo sveobuhvatne razgovre sa Bergerom. Razume se da mi imamo različite pozicije po pitanju Beograda i Prištine. Ja ne bih da komentarišem razloge, čini mi se da su svakome jasni, ali mi nećemo odustajati od slobode kretanja ljudi, slobode protoka roba, usluga i kapitala. To su važne vrednosti koje doprinose rastu svake od naših zemalja i mislim da smo dobre sporazume potpisali. Ukoliko bude potrebno da se pomogne Severnoj Makedoniji oko gašenja požara, mi smo spremni da pomognemo. Važno je šta misle neki na Zapadu, ali je važno šta mislimo i radimo mi. Posebno je važno da radimo na korsit i dobrobit naših građana.

O BORBI SA ORGANIZOVANIM KRIMINALOM

Na pitanja novinara o borbi Srbije sa organizovanim kriminalom predsedik Vučić ukazao je na to da su državne službe uspešno sprovele ove akcije i da se država Srbija ne boji mafije i tajkuna.

- Danima, iako smo mi bili ti koji smo se suočili sa svim opasnostima suprotstavljanja jednoj moćnoj kriminalnoj grupi, uspeli smo da pobedimo i dođemo do toga da optužnica bude verifikovana i da je sud prihvati i da kao država uradimo svoj posao na najbolji mogući način, da naše ulice oslobodimo prisustva takvih kriminalaca koji su ugrožavali živote ljudi svakonedeljno - rekao je vučić.

- Ja nisam znao šta znači laž, besmisao do tada. Možete nešto da ne ostvarite, pa da kasnije, ali da tako burtalno koristite laži u poltici, nisam imao pojma - rekao je vučić.

Predsednik se osvrnuo i na period iz 2014. godine kada se naša država suočila sa kataklizmičnim poplavama.

- A onda se dogodilo da smo se borili sa poplavama,toga dana su izašli sa pričom kako neko krade na nekom tenderu za ispumpavanje vode u Tamnavi. Ja sam bio šokiran, nisam mogao da spavam. Na kraju vama jedino ostaje da vam ljudi poveruju u to što ste rekli, da radite, da se trudite i borite više nego juče - rekao je Vučić i dodao:

- Ovo sam ispričao jer mi je neverovatno da ljudi koji znaju ono što je učinila ova grupa kriminalna koja je potekla iz Crne Gore, već danima vode kampanju i slušate: "Hoće li ih tužilac saslušati?", a zbog čega? Kao da ne znaju šta je istina, a šta nije. I tako slušate te gnusne laži pet dana i onda kažete: "Dobro, ponizićemo se, jer nam je teško i sramota što vas nije sramota što radite svakog dana u tajkunskim medijima". Nema problema, evo advokati i pravnici će podneti krivične prijave protiv nas - rekao je Vučić.

- Ja sam spreman da idem na tu mašinu, na kojoj sam već jednom bio. Siguran sam da je na to spreman i Vulin. Postavlja se pitanje kako dovedete sebe u tu situaciju? Tako što imate protivnike koji imaju dug staž, kojima je ponestalo novca, odnosno ne mogu da se bogate kao u proteklom periodu - rekao je Vučić.

O FIRMI GEOKS

Kako je rekao predsednik 'Ne živim za novac i bogaćenje, živim za ovakve stvari, za ono što je ponosi i dika Srbije'. Vučić je naveo da će se potruditi da zaposlenima u privatnoj firmi GEOKS koja se zatvorila osigura posao.

- Danonoćno se borimo, nismo ni krivi ni dužni. Ne znam protiv koga hoćete da organizujete štrajk? Protiv privatnog vlasnika? Kada ne dobijate plate, mi to svaki dan dobijamo. Vlasnika pokušavamo mesec dana da ubedimo da ostavi halu, da ostavi radnike, ali ništa ne prihvataju. Ja mogu da obećavam ljudima da radimo svakogda dana i da krenemo da ih zapošljavamo. Imamo oko 85 bračnih parova koji rade tamo i gledaćemo prvo njih da zaposlimo, kako ne bi ostalo bez plate. Ti ljudi će imati veće plate, nego u Geoksu. Onda idemo dalje i idemo da se borimo - rekao je Vučić.

- Sam sam otvorio oko 250 fabrika, ovo je prvi put da neko od investitora odlazi, iako su se drugi hvalili da su ih doveli. Nemoguće je da obećavam ljudima da će država da isplati nešto zbog čega je privatni investitor da ode. Pomoćićemo im, ja znam da su ti ljudi veoma zahvalni. Uradićemo sve što možemo za radnike Geoksa - rekao je Vučić.

O PARMALENTARNIM I PREDSEDNIČKIM IZBORIMA

Na pitanje novinara o međustranačkom dijalogu predsednik je istakao da će on biti nastavljen jer je Srbija demokratska država koja poštuje prava i slobode svih.

- Ja ne mogu da ponižavam Srbiju i da nam stranci vode glavnu reč i zato razgovaram sa svima. Pitanje datuma održavanja izbora je pitanje Ustava i zakona, a ne stranaca i tajkuna. Realno je da se u to vreme dese izbori, po Ustavu - rekao je Vučić.

- Nemam pojma šta su radili radnici, niti sam to očekivao. Moje je bilo da im pružim ruku, da ih pitam da li ima vrućine, da li rade naporno. Nisu mi potrebni aplauzu. Na svaku vašu reč mogu da skupim i do 100.000 ljudi, ali to bi bilo neodogovrno. Ja razumem nervozu vaših vlasnika, ali me pustite da odogovorim.

- Da, čuo sam se sa Nebojšom Stefanovićem i pre dva dana, pitao sam ga. FBI u slučaju Belivuka nije imao nikakvu ulogu. Sve su obavljali MUP i BIA - kaže predsednik.

O PENZIJAMA

Predsednik je govorio i najavljenoj pomoći penzionerima i povećanju penzija.

- "Ako imate 300 miliona evra, zašto ne date sad?", pa dajemo sad. I prošle godine smo davali 5000 dinara, kada nije bilo nikakvih izbora, povećali smo penzije kada nije bilo nikakvih izbora. Verujem da ćemo to raditi i u septembru i oktorbu sledeće godine, jer očekujem izvanrednu 2022. godinu. To i jesu narodne pare, zemlja nam se gradi. Sada imamo 80 hiljada, a nekada smo imali 12 hiljada gradilišta za vreme tajkuna koji pod šapom drže političke stranke. Siguran sam da oni na poligraf ne smeju da idu. Od tramvaja iz Španije do Mauricijusa - navodi Vučić.

- Ponosan sam što pomažemo penzionerima, što pomažemo mladima. Na nama je da radimo sve što možemo i verujem da ćemo moći da pomažemo još više i penzionerima i svima drugima - rekao je predsednik.

- Ta vrsta histerije kod Đilasa, Marinike i drugih već dva dana govore samo jednu stvar: "Narode, vi nemate nikakav moral. Vi ste nemoralni penzioneri, jer vas Vučić kupuje", hoće da kažu da penzioneri nemaju mozak, a ja kažem da su penzioneri vrlo časni ljudi - rekao je Vučić.

- Vi ćete da nastaviti s novim izmišljotinama, kao i političko krilo koje rukovodi vašim medijima. Đilas i Šolak će da nastave sa novim lažima već sutra - rekao je Vučić.

- Siguran sam da će da odu na poligraf i da kažu da je to fotomontaža. Pre će da umru, nego da odu na pooligraf. To ti je kao kada Vuletića pitate: "Jesi li pedofil ili nisi", on kaže: "Danas ne mogu da poligraf, jer me boli bešika". Nagledao sam se ja tih slučaja. Takav je bio i Pajtić, a ja idem na poligraf zbog takvih lažova - rekao je Vučić.