MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA SRBIJE PODSEĆA NA ZLOČIN NAD SRBIMA U HRVATSKOJ! Oluja se ne sme zaboraviti (FOTO+VIDEO)

Uz potresne fotografije i snimak iz izbegličke kolone ljudi koji su izgubili svoje domove i proterani oiz svojih kuća, Ministarstvo poručuje se da je Oluja zločin koji se ne sme zaboraviti.

"Dečak (12) je vozio svoju baku na traktoru, usred granatiranja, stotinama kilometara na današnji dan 1995. godine ... Zajedno sa oko 220.000 Srba, oni su bežali u operaciji Oluja, u napadu Hrvatske vojske na delove bivše Republike srpske Krajine, koje su bile pod zaštitom UN", podsećaju iz Ministarstva spoljnih poslova.

1/3 A boy (12) drove his granny on a tractor, amidst shelling, for hundreds of miles #OTD in 1995... Together with some 220,000 Serbs, they were escaping #OperationStorm , Croatian Army's attack on parts of the former Republic of Serbian #Krajina , which were under @UN protection. pic.twitter.com/hheVVyhwvY

Navode da je to etničko čišćenje legalno prošlo nekažnjeno, a tragičan ishod je - 1.852 Srba mrtvih ili još uvek nestalih, više od 220.000 Srba primoranih u egzil, dok je broj Srba u Hrvatskoj sa predratnih 12,2 odsto 1991. godine smanjen za trećinu, na 4,36 procenata 2011. godine.

3/3 Few Serbs have returned to their homes, as conditions for returnees remain unsatisfactory, acc to Amnesty Intl.

Today we mourn all the victims of #OperationStorm, a crime that mustn’t be forgotten. 🇷🇸 will always promote peace, but will never allow another OperationStorm pic.twitter.com/g0kgCbHsQg