U Palati Srbija juče je potpinano prvih 14 trojnih ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicama. Trojni ugovor potpisali su resorni ministar Milan Krkobabić, gadonačelnici i predsednici opština na kojima se nalaze kuće i dobitnici bespovratnih sredstava za kupovinu kuća.

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić istakao je za Pink da je značaj ove bespovratne pomoći koji obezbeđuje Vlada Srbije mnogostruk.

- Odbor za selo SANU-a i moj kabinet razmišljamo i radimo na ovom projektu. To je definisano Nacionalnim programam za preporod sela Srbije. Krov nad glavom je prvi korak. Kada ljudi imaju krov nad glavom, onda krećemo u one druge korake, a to je da obezbedimo sigurnu i redovnu zaradu - rekao je ministar Krkobabić.

Jedni od dobitnika ovih bespovratnih sredstava su Nenad Antić, Jelena Jocić i njihov sin Dimitrije, mladi poljoprivrednik Gabor Jojert.

Jelena Jocić, jedna od dobitnika ove bespovratne pomoći rekla je za Pink da je njena porodica odlučila da kupi kuću u selu u blizini Pirota.

- Tamo smo našli kuću koja nam se svidela. Čuli smo za konkurs i konkurisali smo. Pre svega bih se zahvalila ministru na mogućnosti da steknemo novi dom, i na tome sam mnogo zahvalna - navela je ona.

Jelenin suprug, Nenad Antić istakao je za Pink da su želeli da kuću kupe još ranije.

- Sada stanujemo u stanu od 54 kvadrata, i zato bih se zahvalio gospodinu ministru na odobrenju sredstava za kupovinu kuće koju smo odabrali još pre ovog konkursa. To je kuća na sprat, podignuta i na potkrovlje - naveo je on.

Njihov sin Dimitrije rekao je da se njemu sviđa kuća i da se raduje preseljenu u novi dom.

Gabor Jojert koji je takođe na konkursu dobio bespovratna sredstva rekao je za Pink da je on dobio kuću od 162 metra kvadratna i okućnicu od 10 ari.

Zamenik predsednika Opštine Nova Crnja Dragan Daničić istako je za Pink da je ponosan na to što je prva prijava za konkurs o dodeli sredstava za kupovinu kuća na selu bila poslata upravo iz ove opštine.

- Zajedničkim radom smo pomogli ljudima koji žele da konkurišu. To je bio podsticaj i tim ljudima, ali i velika pomoć lokalnoj smaoupravi koja je za ovaj projekat ministarstva izašla u susret na sve moguće načine. Trenutno imamo 17 novih prijava koje su u obradi - kaže on.

Danićić je istakao da broj prijavama ukazuje na to da su ljudi zainteresovani da ostanu na selu i da se osnaži porodica.

Ministar Krkobabić rekao je da ministarstvo i država nastoje da svim građanima koji žive na selu obezbede sigurnu egzistenciju.

- Kada našim građanima koji žive na selu obezbedimo sigurnu egzistenciju, prihode i krov nad glavom nastavljamo da radimo na ostalim sadržajima poput vodovoda - naveo je ministar.

Krkobabić se osvrnuo i na reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića o tome da će se u periodu pred nama dosta ulagati u infrastrukturu u unutrašnjosti naše zemlje.

- Izgradnja infrastrukture, lokalnih puteva, atarskih puteva i širokopojasni internet, su izuzetno bitni preduslovi za dalji razvoj. Na početku smo jednog velikog posla, ali ovo je pravi pokazatelj uspeha onoga što radimo. Radimo do utroška sredstava, imamo 500 miliona dinara, a sve skupa biće po momo mišljenju više od 500 kuća koje će biti dostupne građanima - zaključio je ministar.

Naveo je da je epidemija koronavirusa doprinela da se polako napuštaju gradovi i pozvao sve koji ispunjavaju uslove da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Srbije.

- Mi ćemo u ovom ciklusu završiti posao za jedno mesec dana, ali ovo je samo početak. Imaćemo ozbiljne razgovore na Vladi oko ovoga i očekujemo podršku predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se izdvoje velika sredstva za ovo - dodao je Krkobabić.