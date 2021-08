MANDIĆ ZA PINK: Ako bi popis u Crnoj Gori bio održan, on bi dao važne podatke o nacionalnoj, verskoj i jezičkoj pripadnosti

Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić ističe da je odlaganje popisa samo jedan u nizu poteza koje je povukao premijer Zdravko Krivokapić, dodajući da je po zakonu, popis trebao biti održan ove godine.

Izmenjeni tekst Temeljnog ugovora Crne Gore sa SPC, koji je crnogorska Vlada poslala patrijarhu Porfiriju, predstavlja novi potez kojim želi da se izbegne potpisivanje tog ugovora, ocenio je Andrija Mandić.

Kako dodaje, od kako je Vlada konstruisana prošle godine, sredstva su obezbeđena, dodajući da i Vlada i činioci opozicije inistiraju na tome da se popis održi.

Mandić je kazao da je tim izmenama pokazano da postoje jasne političke namere da neko ne želi da potpiše taj Ugovor, koji bi bio saglasan volji obe strane potpisnica tog dokumenta, nego jedna strana želi drugoj da nametne onu volju koja je za nju neprihvatljiva.

- Ako bi popis bio urađen ove godine, on bi dao važne podatke o nacionalnoj, verskoj pripadnosti, kao i o tome koliko stanovništva koji jezik govori - naveo je Mandić.

- Temeljni ugovor se pretvorio od gotovine u jednu vrstu reresije i vi sada imate neki papir koji je promenila Vlada Crne Gore, gde je promenjen tekst, a koji je poslat SPC i dobili smo odgovor od patrijarha Porfirija da jedna komisija u Patrijaršiji analizira taj tekst i da će se Sveti arhijerejski Sinod krajem avgusta odrediti prema izmenjenom tekstu - kaže Mandić.

Ono što zabrinjava, kako navodi, jeste izjava potpredsednika Vlade Crne Gore Dritana Abazovića da je iz onog usaglašenog teksta Ugovora uklonjeno sve što je suprotno interesima Crne Gore.

- Sada se postavlja pitanje šta je to što je bilo na štetu i ko to procenjuje šta su interesi Crne Gore. Da li je ovaj papir koji se sada predstavlja kao Temeljni ugovor dovoljan da ga prihvate arhijereji, jer jedino oni i patrijarh imaju pravo da u ime SPC procene da li je to ono što želi naša Crkva ili ne - rekao je Mandić.

Mandić kaže da pošto je to važan ugovor, da izmene predstavljaju novi potez kojim želi da se izbegne potpisivanje Temeljnog ugovora između SPC i Crne Gore.

- Osim toga, nepoverenje je veliko i mislimo da bi onaj tekst koji bi u konačnom bio usaglašen za svaki slučaj Krivokapić trebalo da potpiše u tajnosti i pošalje u Patrijaršiju, jer me je strah da bi se opet moglo desiti da i od nekog drugog dokumenta, koji bi prihvatili naši arhijereji, Krivokapić u poslednjem trenutku odustane - navodi Mandić.

Istoričar Aleksandar Raković dodaje da Krivokapić sprovodi program koji mu je nametnut.

- Od osmog septembra i sramnog sporazuma, do danas je potpuni kontinuitet krivokapićevih prevara, gde je i odlaganje oog popisa - priča Raković.

Raković dodaje da bi sa održavanjem popisa Crna Gora postala drugačiji svet gde se ne bi manipulisalo istorijom, a Srbi bi sebi vratili status koji im pripada.

- Nisam optimista da Krivokapić može da obavi ovaj popis - ističe Raković.

