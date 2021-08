Dačić za Pink: Od početka je bilo jasno da je u Avganistanu postavljen marionetski režim (VIDEO)

Predsednik parlamenta Ivica Dačić rekao je za NOVO JUTRO TV PINK da je Beograd tri puta organizovao mirovne pregovore između vlasti Avganistana i Talibana, koji su ocenjeni kao uspešni i obe strane su bile zahvalne, ali da Srbija ipak trpi posledice američke intervencije na Avganistan koji je među prvima priznao tzv. Kosovo.

"Srbija je kao domaćin pregovora napravila sebi dobru priču u odnosima sa Kabulom, obe strane su nam zahvalne, ali ipak i kao zemlja koja nije direktno involvirana u sukobe trpimo posledice američke intervencije", rekao je Dačić i naglasio da je bio dogovor da se o tim mirovnim pregovorima ne priča javno.

"Dok sam bio ministar spoljnih poslova, u Beogradu smo organizovali mirovne pregovore izmedu vlasti Avganistana i Talibana, tri puta su dolazili, ja sam bio domaćin. Ovde su bili predstavnici Saveta za mir i Talibina i frakcija, a predsednik se uljučivao video linkom", rekao je Dačić za TV Pink.

Dačić je dodao da su velike sile, kada su to videle rekle da će to uraditi u Dohi.

"Rezultat njihovih pregovora uključujući i one koje su organizovali Moskva i Vašington smo videli", rekao je Dačić i naglasio da je na pregovorima u Beogradu atmosfera bila korektna, i da je zajednička ocena bila da je bilo napretka, proglašeno je primirje.

Ocenio je se ne može reći da je američka intervencija bila uspešna, jer se sve vratilo na početak.

Dodao je da je od početka bilo jasno da je u Avganistanu postavljen marionetski režim.

"Sa aspekta Srbije taj marionetski režim je među prvih pet zemalja priznao Kosovo", rekao je Dačić i dodao "kakve veze imaju Avganistan i Kosovo - nikave kao ni Kostarika i Kosovo, ali to su zemlje pod američkom dominacijom kojima je to bio domaći zadatak", naveo je Dačić i dodao da je Srbija bila spremna i da učestuvjue u mirovnim misijama pod okriljem UN.

Dačić je ocenio da dešavanja u Avganistanu predstavljaju veliki šamar zapadnoj hemisferi čiji predstavnici nisu očekivali da će se tako nešto desiti.

Podsetio je da je Avganistan komplikovana priča i da seže mnogo dublje od američke intervencije, do ruske, a nijedna ni druga nisu uspele.

Ocenio je da je sada cilj da se formira vlast i da se poštuju ljudska prava, naročito žena što je i jedan od zahteva UN da se formira prelazna vlada u kojoj će biti i one.

Komentarišući talas izbeglica iz Avganistana, Dačić je rekao da su to ljudi koji su radili sa američkim zvaničnicima, zabrinuti za porodice i svoj položaj nakon dolaska Talibana na vlast.

Amerika je tražila da nađe teritoriju gde bi oni mogli da dođu bez velikih posledica, Mađari, Austrijanci ... nisu baš blagonakloni, zato se traže zemlje kao sto je Severna Makedonija i biće ih još koji će ih privhatiti, rekao je Dačić.

Dačić je dodao i da je proizvodnja narkotika u Avganistanu porasla višestruko, heroina čak i 100 puta od dolaska NATO snaga.

Dačić je izjavio da bi od sledeće nedelje trebalo da počne sklapanje završne priče o izbornim uslovima, kako bi se u septembru tačno videlo dokle se stiglo u međustranačkom dijalogu vlasti i opozicije.

"Onda bismo u septembru mogli da je sklopimo sa ovom drugom pričom (koja se vodi u prisustvu evroparlamentaraca), da vidimo gde smo", rekao je danas Dačić,

Dačih je podsetio da se bliži i rok kada bi evroparlamentarci trebalo da dostave neki predlog o izbornim uslovima, ali da još ništa nije dobio.

"Došli smo do toga da isteramo stvari na čistac, EP će predložiti šta misli. Mislim da će oni (opozicija) biti nezadovljni, ali ne mislim da će bojkota biti. Siguran sam da neće ići u tu vrstu konfrontacije sa EP", naveo je on.

Dačić je dodao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je učestvovao u dijalogu sa opozicijom koja nije želela razgovore u prisustvu evroparlamenaraca, bio više otvoren da prihvati zahteve nego članovi naših delegacija da bi pokazao da vlast nema nikakvu zadršku kada je reč o briačkom spisku...

"Cilj dijaloga je da se nešto promeni u izbornim uslovima da se niko ne žali, da se izvuku svi razlozi i argumenti da neko sutra kaže da su izbori nelegitimni, pokradeni, da je parlament nelegitiman...čemu smo svedočili svih ovih meseci", rekao je on i dodao da to ipak sve to ne može da zameni vrednost stranaka i kandidata.

Bićemo konstruktivni veoma, da vidimo šta se predlaže, nastavićemo razgovore da bi došli do rezultata sa stankama koje ne žele učešće stranaca u dijalogu, rekao je Dačić i naglasio da ovih dana treba da raspiše izbore u Mionici i Negotinu.

