Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Bajinoj Bašti pred više hiljada građana, koji su ga dočekali, rekao je da Srbija nastavlja izgradnju infrastrukture, a meštane ovog kraja obradovao vešću da u martu sledeće godine kreće izgradnja tunela kroz Kadinjaču.

Vučić je obraćajući se okupljenim građanima obećao da će u narednih 6 meseci krenuti sa izgradnjom tunela ispod Kadinjače, a pre kraja 2023. završiće se i taj tunel i poseban put dug 6 kilometara.

"Nisam sanjao da me ovoliko ljudi iz Bašte dočeka, hvala ljudima iz RS. Došao sam da vam kažem važnu vest i nekoliko manje važnih. Obećavam vam svima ovde, već u narednih šest sedam meseci počećemo sa izgradnjom tunela ispod Kadinjače. Uradićemo put Mitrovac-Mećavnik. Ne znam da li razumete koliko je ovo novca, dolaze vam kanalizacija i vodovod. To su velika ulaganja. Imaćete mnogo potencijala za razvoj turizma, to će dodatno da podstiče kapacitete. Ponovo ćemo da presvučemo sve između Bajine Bašte i Užica. To će iznositi oko 80 miliona evra. Mislim da je to mnogo važno, radimo i obilaznicu oko Užica", rekao je Vučić.

Predsednik je izjavio da je ponosan na građane koji su imali političke snage i racija za prave političke odluke, kako bi sve ovo moglo da se uradi.

"Pred nama nije lako vreme, povećavaće se pritisci oko Kosova i Republike srpske. Moja poruka našem narodu jeste da će Srbija uvek i na apsolutno svaki način biti uz vas. Nećemo vas ostavit na cedilu. Novih Oluja niti Bljeska protiv srpskog naroda neće biti. Suviše je naš narod propatio da bi mogli da dopustimo da se ponovi", rekao je Vučić.

Kako kaže, sa svima želi mir, ali dodaje da Srbija neće da dopusti da se ponovi ono što se ranije dešavalo.

On je tako posetio imanje porodice Ljuba Blagojevića, razgovarao sa meštanima i obećao da će se između 1. marta i 1. aprila početi sa izgradnjom tunela kroz Kadinjaču, za šta su ga oni najviše i molili.

Vučić je ranije danas posetio i Užice, gde je obišao novu sportsku halu, Zdravstveni centar, i gde je razgovarao sa građanima koji su došli da ga dočekaju u izuzetno velikom broju.

Vučić će posetu završiti obilaskom turisičkog naselja Mećavnik-Drvengrad.

