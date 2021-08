VUČIĆ O TVITER ETIKETIRANJU: Najveći cenzori su oni koji vam drže lekcije o ljudskim pravim i demokratiji (VIDEO)

Predsednik Vučić obišao je početak radova na rehabilitaciji deonice Golubac - Gornji Milanovac na državnom putu IB reda broj 34, nakon čega je odgovarao na pitanja novinara.

Kako je na samom obraćanju rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ostaje još dosta da se uradi, počev od marina, pristaništa, plaža i slično.

- Ideja je da se napravi stakleni most od 310 metara, da spoji srpsku i rumunsku obalu. To je za ljude koji vole adrenalinska iskušenja, a oni koji vole, to bi sigurno skupo platili - otkriva Vučić.

Kako objašnjava, to bi bila atrakcija za ovaj kraj, dodajući da će razgovarati sa rumunskom stranom po pitanju ovakvog projekta.

Na pitanje o etiketama koje je društvena mreža Tviter dala pojedinim medijima u Srbiji, predsednik ističe da je svakome jasno da je reč o političkom oruđu koje pojedini koriste za svoje političke potrebe.

- Lažni eksperti, Đilas, Šolak, i ostali su prijavljivali šefovima svih poslušničkih medija, one koji nisu poslušnički nastrojeni prema njima. Pokazala se doza licemerja u tome, jer podsetiću vas, kada je neko pitao za porez nevladine organizacije, oni su rekli da je to etiketiranje, a onda sam ja rekao da ih puste - priča Vučić.

Najveći cenzori su oni koji vam drže lekcije o ljudskim pravim i demokratiji, a zapravo je plan da se vodi politika koja će služiti interesima stranih sila. Meni moj slobodarski duh to ne dozvoljava.

Predsednik dodaje da ne voli da bude ničiji poslušnik, da služi stranim interesima, već da služi samo narodnim interesima.

Na pitanje o pojedinim navodima iz dnevnog lista "Danas" i o pozivima na hapšenje ratnih zločinaca, predsednik je pomenuo Dušana Kornjaču, objasnivši da ne postoji zakon i ustav po kom bi on njega mogao da uhapsi.

- Moj slobodni duh, moj slobodni um i srce ne možete da me naterate da vam služim, ja to neću - nastavlja Vučić.

Na pitanje o početku izgradnje puta Jarinje - Kosovska Mitrovica, Vučić ističe da na tom planu postoje problemi.

- Mi bismo uradili, nije do para. Mi ćemo da pošaljemo mašine, a onda će oni da dođu da tuku radnike i sklanjaju mašine - dodaje predsednik.

Kako Vučić dodaje, ne postoji želja Albanaca da se zločin, koji se danas obeležava rasvetli, dodajući da će Srbija uvek da se seća i da pamti.

- Tuku tamo gde misle da je moguće, to je njihova politika, posebno u vreme gde oni misle da je to samo njihova unutrašnja stvar i da je dovoljno da odvoje više novca iz para državnih fondova i kupe srpsku volju - govori Vučić.

Oni moraju da shvate da Srbija neće da se cepa od svog naroda i da ide protiv svojih ljudi, a pre svega svoje budućnosti - navodi Vučić povodom Srba koji žive na prostorima KiM.

Vučić ističe da će Srbija uvek uticati u dijalogu Beograd-Priština, ali bez neke preterane nade, jer je razgovara sa Aljbinom Kurtijem, čovekom koji je, kako kaže, Srbiju osudio za tri genocida.

- Suština je u tome da Srbija mora da učestvuje u dijalogu, jer je to dobro za naše ljude, ali bi i na taj način trebalo da smirimo tenzije između Srba i Albanaca i to je naš interes - kaže Vučić.

Vučić dodaje da ne želi da učestvuje u izbornoj kampanji Bakira Izetbegovića.

- Mi se trudimo da dolaze samo poruke mira, prijateljstva i sigurne ruke prema bošnjacima, kao i prema drugim narodima. Ali, vidite da je jedini odgovor da su srbi "genocidaši" i zločinci - priča Vučić.

- Stvarno ne mogu da razgovaram o 1875. 1878. i ostalo, mi smo spremni da razgovaramo o kapitalu, uvozu. Mi imamo veliki broj bošnjaka u Srbiji i verujem da ćemo mnogo da uradimo za njih, i da ćemo bolje da živimo - dodaje Vučić, i nastavlja:

- Kriviti Srbiju postaje uobičajeno! Kriviti Dodika nije spas ni za BiH ni za bilo koga - podvlači Vučić.

Povodom treće doze vakcine, kao i trenutnoj korona situaciji, predsednik ističe da se nada što blažim merama, jer kako dodaje, ljudi moraju da nauče da žive sa koronom.

- Realno 43 odsto ljudi neće da se vakciniše. To što mi kažemo da je 51 odsto, to je više od onih koji žive u Srbiji. Ljudi koji ne žele da se vakcinišu su neodgovorni, naše je da ih molimo da to urade, mi imamo vakcine, delimo ih širom sveta... Pitanje je o ekonomiji, pitanje je kako će ovi ljudi dobiti plate. ne možemo da zatvorimo posao - ističe Vučić govoreći o pandemiji koronavirusom.

- Ne možemo da povećamo plate i penzije, a da niko ništa ne radi - napominje Vučić.

- Kako ćemo da ostavimo put bez asfalta. ne mogu ti ljudi da drže masku a da izbacuju asfalt. To je baš teško pitanje... Molim ljude samo da s evakcinišu, to je sve što možemo da uradimo - zaključuje Vučić.

Predsednik se za sam kraj pitanja novinara vratio na infrastrukturni projekat koji je danas obišao, ističući da je 61 kilometar, od Milanovca do Kladova vredan 13 miliona evra.

- Milanovac - Golubac je 11.500 miliona evra, a to nam je bez Rudne Glave, Klokočevca, Negotina i svega drugog. Sve zajedno je oko 45 miliona evra. Razmislite kada smo poslednji put toliko ulagali u neki projekat - kaže Vučić.

Ovo je biser Evrope, ne samo Srbije, podvlači predsednik Srbije.

Kako dodaje, da bi se ljudi vratili u Srbiju, neophodno je uraditi kanalizaciju, infrastrukutru i sve što je potrebno, ponavljajući da su pristaništa, marine i plaže prve u planu.

- Spremni smo da pomognemo subvencijama ako treba . veliko je blago ići dunavskim koridorom - dodaje Vučić.