Vučić podržao PUPS: PENZIJE ĆE PRATITI PLATE! Krkobabić: U spremnosti predsednika Srbije da nas podrži je garancija da penzionere čekaju bolji dani

„PUPS ostaje dosledan – 3P penzije prate plate“ izjavio je danas u Centru Sava na 8. sednici Glavnog odbora partije, lider PUPS-a Milan Krkobabić.

„Naš vrednosni stav da penzije prate plate bio je i ostao zapovedni način našeg praktičnog delovanja. Spremnost predsednika Vučića da nas podrži u tome je garancija da penzionere Srbije čekaju bolji dani “ rekao je Krkobabić.

Sednici glavnog odbora PUPS-a prisustvovao je i predsednik SNS-a i Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Govoreći o nastarijim građanima Vučić je istakao da je pri najvažnijim projektima aktuelna vlast uvek najveću podršku imala upravo od njih, koji imaju zavidnu vitalnost, snagu i ambicije „Najstariji naši građani su neka vrsta tihe većine našeg društva koja razume ekonomske probleme jer su radili čitav život, spremni su da budu na braniku otadžbine i poklanjaju poverenje onima vole i rade dobre stvari za svoju zemlju.“

Osvrćući se na reči lidera PUPS-a Milana Krkobabića koji je izjavio da će PUPS i poslanička grupa 3P nastaviti da se dosledno zalaže za svoje načelo „Da penzije prate plate“, Vučić je rekao da će se lično zalagati da penzije prate rast zarada u javnom sektoru u najvećoj meri u kojoj je to moguće, da je veoma važno da se taj procenat rasta konstantvno povećava, kao i da se nastavi sa jednokratnim finansijskim pomoćima države penzionerima.

Lider PUPS-a istakao je da je nakon Karavana PUPS-a „Srbijo, i ovo je Srbija“ konstatovano da su 134 opštinskih i gradskih odbora PUPS-a sa 110 odbornika u lokalnim samoupravama širom Srbije, kao i odborničke grupe u velikim gradovima akciono osposobljeljni i u završnoj fazi priprema za izbore na svim nivoima.

Grandioznom skupu u Centru Sava kojem je predsedavao predsednik PUPS-a Milan Krkobabić obratili su se članovi najvišeg rukovodstva PUPS-a, domaćini Karavana: Hadži Milorad Stošić predsednik Izvršnog odbora (IO) PUPS-a i predsednik (GO) PUPS-a Niš, Ratko Tomašević član Izvršnog odbora (IO) PUPS-a i predsednik Gradskog odbora PUPS-a Kragujevac, Krum Vasev potpredsednik IO PUPS-a i predsednik GO Ruma, Ilo Mihajlovski potpredsednik IO PUPS-a i predsednik GO Čačak, Gradimir Jovanović član IO PUPS-a i predsednik GO PUPS-a Vranje, Slavko Šućurović predsednik GO Zrenjanin, Stojan Bosić potpredsednik PUPS-a i predsednik GO Smederevo, Stevan Matić član IO PUPS-a i predsednik GO Šabac, Marko Marić član IO PUPS-a i predsednik GO Subotica i Risto Kostov član Glavnog odbora PUPS-a i savetnik predsednika PUPS-a .