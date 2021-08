Vučić o napadu Bjelogrlića na Antonijevića: Država mora da reaguje u skladu sa zakonom

Država ne može da se pravi gluva i slepa. Nasilje mora da bude kažnjeno. Policija je svoj posao odradila. Tužilaštvo i sud šta budu rekli, biće tako i kraj priče - rekao je predsednik Srbije.

Predsednik je rekao da je reditelj Gaga Antonijević uradio mnogo, za razliku od nekih koji pored svega svaku priliku koriste da napadaju svoju državu.

- Gaga je javno rekao hvala državi zato što je obezbedila sredstva za "Daru iz Jasenovca" i "Zaspanku za vojnike". Gaga Antonijević je presekao jedan gordijev čvor dodvoravanja svima u svetu, i nemešanje u srpska istorijska pitanja. Znate da je nama zagrebačka čaršija vodila politiku ovde od sedamdesetih godina. Uvek smo mi njih pratili i gledali da ih oponašamo, i da ih ne uvredimo. I onda je došao čovek, Gaga Antonijević, i nije njegov posao da trpi napade. On je došao iz Amerike, imao tamo bezbroj veza, ništa mu nije falilo, i došao je i rekao da će da radi film o srpskoj tragediji - objasnio je Vučić, i kaže da je neshvatljivo da bude na meti takve mržnje.

Predsednik je podsetio na snimak, gde je Gaga Antonijević maltene ležao, dok ga je čovek tri puta jači od njega napao.

- Ja sam tužan zbog razloga ovog, ne znam šta je a i ne zanima me. Kao što nismo dozvolili u slučaju Borka Stefanovića, tako ni sada država ne može da se pravi gluva i slepa. Nasilje mora da bude kažnjeno, i nasilju se mora stati na kraj - rekao je predsednik.

Vučić se zapitao šta bi bilo da je obrnuto, da je režiser napao Bjelogrlića, istakavši da bismo bili svedoci neviđene histerije opozicionih medija.

- Danas kažu da Gaga Antonijević nije bio pozvan na taj festival. Ali ajde da napravimo paralelu. Ni Borka niko nije zvao u Kruševac. Jeli moguće da smo toliko postali bolesni, da opravdavamo sve kroz prizmu neke politike. Iako Gaga nema nikakve veze sa politikom, a pretpostavljam ni Bjelogrlić - kaže Vučić, i navodi da nije normalno da neko za napad kaže "pozlatila ti se ruka".

On kaže da takvi ljudi nemaju nikakve principe, i da se ne trude da to sakriju, već javno pokazuju da ih ne zanimaju principi.

- Kao što nismo dozvolili u slučaju Stefanovića, ne smemo da ne reagujemo u ovom slučaju, nasilje mora da bude kažnjeno, mora da se snosi odgovornost. Nasilju se mora stati u kraj. Da se dogodilo da je Antonijević prebio Bjelogrlića, razmislte šta bismo imali na ulicama Beograda. Sad je posao za organe da rade svoj posao, šta budu rekli biće tako.

Predsednik je rekao da ne zna šta je pravi razlog udaranja Gage Antonijevića.

- Ja neću da ulazim u razloge njihovih svađa. Ono što je meni ovde važno jeste da vidite da sa nama u društvu nešto nije u redu. Moramo promeniti nešto. Važno da oni pričaju da ja ne idem na odmor i da nisam normalan, a na ovakve stvari će da prećute. Da vam se nešto dopadne ili ne dopadne imate demokratsko pravo - rekao je predsednik.

On je podsetio i kada je traženo da se provere poreski podaci NVO u Srbiji, zbog čega su mnogi od njih vikali da je u pitanju etiketiranje.

- A onda vidite u stvari ko su pravi cenzori. Ja nemam tu dlake na jeziku, nemam strah, i rekao sam da me isključe i izbrišu nalog. Naći ću ja način da dođem do naroda, pošto ja ne idem na odmor. Oni prave pravu cenzuru. Etiketirali su ljude i redakcije, kojima su stavili tu nalepnicu, u moralnom, političkom i svakom drugom smislu. Nisu etiketirali tajkunske medije koji podržavaju Belivuka, ili peru pare preko Luksemburga. Etiketirali su ljude koji nisu finansirani od strane države. Tu etiketu nema ni BBC, ni Glas Amerike, ali ni hrvatski ili crnogorski javni servis - kaže Vučić, i ističe da je to političko oruđe u rukama CIA ili Pentagona.

Predsednik Vučić je potom kazao da na taj način smanjuju vidljivost etiketiranim medijima, čime im oduzimaju čitanost i novac.

- Kada ukucate ime Aleksandar Vučić, imate 5.000 vesti koje je objavio "Alo". Ali nećete videti nijednu, već samo one koje su objavili mediji u vlasništvu tajkuna. Oni im dižu čitanost i gledanost, a sve druge spuštaju. Tako se sprovodi moderna cenzura. I onda dođu da vam kažu "kakvi su to izbori". I onda "Danas", podlistak Šolaka i Đilasa, ima tri puta veću vidljivost - naveo je on.

Vučić kaže da ovakve cenzure nikada nije bilo, i još jednom rekao da u ovoj zemlji niko nikoga ne sme da bije.

On je potom rekao da se pritvor određuje kada postoji mogućnost bekstva ili ponavljanja krivičnog dela.

- Mi smo ovde imali pretnje protestima zbog toga što neko nije u pritvoru. Kakve ima veze da li je neko u pritvoru. To će sud da odluči. A onda imate nekoga ko kaže da će "ruka da mu se pozlati". Ja mislim da bi ruka Dragana Bjelogrlića trebalo da se pozlati zbog "Montevidea", a ne zbog ovoga - navodi on.

Predsednik je potom kazao da su talibani mnogo pristojniji od onih koji sebe smatraju elitom u Srbiji.

- Dolazili su njih petorica ili šestorica u Predsedništvo, i nisu me pomerili ni za milimetar. Kada govorite o revanšizmu, jel to znači da možete da letujete na najskupljim letovalištima u Crnoj Gori, i da upadate u Predsedništvo. Šta je ko vama uradio. Vama poraze nanosi narod, a ne neko drugi. Ljudi, razmislite još jednom, šta bi se noćas dešavalo i šta bi radile strane ambasade, i predstavnici bivšeg režima, da je Gaga Antonijević pretukao Bjelogrlića - navodi predsednik.

