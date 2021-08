KO ZAPRAVO STOJI IZA TEKSTA 'JERUSALEM POSTA'? Istoričar Radojičić: Postoje indicije da iza svega stoji BLANKA MATKOVIĆ ili ljudi oko nje (VIDEO)

Slučaj skandaloznog teksta "Jerusalem posta" pod nazivom "Ovo sramotno ismevanje Holokausta mora odmah prestati" u kojem je minimiliziran broj srpskih žrtava u Jasenovcu, a koji je kasnije uz izvinjenje uklonjen sa portala, zapažen je u čitavom svetu.

Istoričar Muzeja žrtava genocida Stefan Radojković objašnjava da postoji grupa revizionista u Hrvatskoj, kojima je cilj da se zamuti voda, relativizuje i izjednači zločine nezavisne države Hrvatske i zločinima nakon Drugog svetskog rata, dodajući da postoje indicije da iza svega stoji Blanka Matković.

- Ili ona, ili grupa ljudi oko nje stoje iza tog imena. Faktograf.hr je uradio sjajno istraživanje gde je pokazano da je profil davida Goldmana iz maja 2020. godine, da je taj sajt koji je navodno Goldman vodio podignut iz Toronta, nakon čega je uklonjen kada su se međunarodne javne organizacije pobunile - priča Radojković.

Kako dodaje, pokazao se razdor između revizionista, jer su sada oni počeli da se distanciraju od Goldmana. Igor Vukić je izjavio da taj profil, avatar nije relevantan - dodaje Radojković.

Kako navodi, generalna ideja bila je menjanje karaktera Jasenovca.

- Oni sada distorziraju istoriju stradanja Srba, jevreja i Roma, jer samo prećutkuju pojedine informacije - nastavlja Radojković.

Istoričar Miloje Pršić dodaje da je na sceni, što se tiče genocida, prisutna jedna antisrpska politika, i to se dešava od 1946 godine.

- To je kontinuitet. Ne zaboravite da su istraživanja nekoliko puta počinjala, pa su zaustavljana. Ima jedan govor komandanta NOVJ, gde on kaže da bi trebalo sve istražiti, ne treba sakrivati, pa navodi logore u istočnoj Srbiji, gde pravi neki balans, a sada je krenula opšta hajka u vezi odluke Incka, pa Crna Gora, pa Kosovo, to je jedna stvar, a srpskih žrtava nema nigde, niti se spominju - navodi Pršić.

Pršić dodaje da smo mi pomogli jevrejima da oni dobiju arhivsku građu gde je napravljena jedna stalna postavka o stradanju Jevreja, što je, kako dodaje bila njegova ideja i za Srbiju.

