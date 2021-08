PALMA: VUČIĆ, ZAEV I RAMA KAO TITO! NASER I NEHRU - 'OTVORENI BALKAN' KAO NEKADA POKRET NESVRSTANIH

"Srbija se danas u svakom smislu razlikuje u odnosu na period pre 10 i više godina i u svakom smislu na bolje, a posebno u međunarodnim odnosima'', naveo je Lider Jedinstvene Srbije, Dragan Marković Palma.

''Sporazum "Otvoreni Balkan", koji su potpisali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama je kao Pokret nesvrstanih koji su sredinom prošlog veka pokrenuli tadašnji čelnici Jugoslavije, Egipta i Indije, Josip Broz Tito, Gamal Abdel Naser i Džavahrlal Nehru. Sporazum Vučić - Zaev - Rama je kao tada Tito - Naser - Nehru. Sporazum "Otvoreni Balkan" će mnogo značiti ne samo za Srbiju, Severnu Makedoniju i Albaniju i važan je za mir i stabilnost. Edi Rama više ne zagovara militantnu politku kao nekada, ne zato što voli Srbiju, nego zato što je video da Albanci sa Kosova i Metohije nisu ispoštovali sporazume, ono što su potpisivali kao što su Briselski i Vašingtonski sporazum, koje su oni pravili zajednički sa evropskim predstavnicima i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Jedini ko je sve ispoštovao je Srbija", rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma u Paraliji u Grčkoj gde na zatvaranju Kancelarije Jedinstvene Srbije za ovu sezonu. "Ja ne mogu, a da ne kažem, da dve republike bivše Jugoslavije, Hrvatska i Crna Gora sve vreme rade protiv Srbije. U slučaju Hrvatske to mnogo ne čudi, ali čudi Crna Gora koju su izgradili građani Srbije na razne načine, od turizma od davanja pomoći nakon zemljotresa. Danas su Milo Điukanović i pojedinci iz Vlade Crne Gore udarli na pravoslavlje, što se nikada i nigde nije deseilo da predsatvnici iste vere napadaju one koji takođe pripadaju toj veri i da ne dozvoljavaju ustoličenje Mitropolita crnogorsko primorskog Joanikija. Pozivam građane Crne Gore da ne slušaju politčare u Crnoj Gori, nego da slušaju sebe i svoju porodicu, jer takvi političari su razbili i bivšu Jugoslaviju i da ne slušaju neke iz svetskih centara kojima je cilj destabilizacija Balkana. Hrvatska i Crna Gora to čine jer su članice NATO pakta. Srbija nikada neće biti član NATO pakta. Jedinstvena Srbija ne može biti član nekog udruženja koje je bombardovalo Srbiju..", kazao je Marković.

SRPSKE MEDIJE ĆE UREĐIVATI SRPSKI UREDNICI I SRPSKI NOVINARI

"Srpski novinari i mediji u našoj državi se razlikuju od nekih drugih u svetu, koji su našim medijima okačili žute trake. Ja sam strašno uvređen što i televizija Palma plus nije na spisku Tvitera i što i TV Palma plus nije stavljena žuta traka. Srpske medije će uređivati srpski urednici i srpski novinari, a ne oni preko okeana ili neki drugi spolja. I CNN sarađuje sa američkom vladom i BBC sa britanskom. Šta mi sada treba da sakrijemo ono što se gradi u Srbiji, da se ne vide autoputevi, klinike fabrike samo zato što neki iz opozicije u Srbiji šalju informacije kako je u Srbiji sve loše, jer oni nisu na vlasti, a to su Dragan Đilas i Vuk Jeremić. Te žute trake, koje je Tviter okačio srpskim medijima neka okače oko vrata Đilas i Jeremić, oni koji stalno šalju dopise u svet kako u Srbiji ništa ne valja. I kada gledaju ili čitaju neke novinare oni kažu "ovaj je Vučićev". Svi smo mi Vučićevi, on je predsednik Srbije", poručio je Marković.

NE MOŽE SE ZGRADA GRADITI ONLAJN

"Molim sve građane Srbije da se vakcinišu. Nisam za to da se vakcinišu deca do 15 godina. Ja sam za to da se vakcinišu njihovi učitelji, profesori, vaspitači u vrtićima zdravstveni radnici, kao i poljoprivrednici. Mi sada doveli u Grčku 992 poljoprivrednika iz 35 gradova i opština Srbije i od njih ima 40 posto nevakcinisanih. Moja poruka je da se naši poljoprivrednici, srpski domaćini vakcinišu ne zbog komšije, nego zbog sebe i svoje porodice, zbog dece, unuka, a kada štitite sebe, štitite i druge. Šta ćemo ako se ponovo uvedu mere, pa ne rade fabrike, ne rade škole već se pređe na onlajn nastavu. To je kao kada bi rekli nekome koji počinje da gradi zgradu, da zgradu gradi od kuće onlajn. Mora fizički na lokaciji gde se gradi", kaže Dragan Marković Palma.

ZA SEDAM GODINA U KANCELARIJU JEDINSTVENE SRBIJE U PARALIJI SVRATILO UKUPNO 200.000 LJUDI

"Završava se sedma godina rada Kancelarije Jedinstvene Srbije u Paraliji, kroz koju je do sada prošlo 200 000 građana, uglavnom građana Srbije koji letuju u ovom delu Grčke, ali i građana iz Rumunije, Bugarske i Sevene Makedonije, koji takođe letuju u Grčkoj. Kancelarija Jedinstvene Srbije se ne bavi politikom, naša kancelarija ima drugi opis posla, a to je da pomogne svim građanima iz Srbije koji letuju u Grčkoj, u slučaju da neko mora da se vrati kući pre nego što je planirao, u slučaju nekog zdravstvenog problema, problema sa autom, a svraćali su i oni koji nisu imali problema na srpsku dunju i da gledaju sportske prenose naših reprezentacija i klubova. Mi građani Srbije, kada pređemo granicu, svi smo na istom zadatku, a to je da slažemo i da poštujemo druge", rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma u Paraliji na zatvaranju rada Kancelarije Jedinstvene Srbije u Paraliji za ovu sezonu.