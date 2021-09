Vučić i Kurc razgovarali su prvo u četiri oka, a potom je održan plenarni sastanak delegacija Srbije i Austrije predvođenepredsednikom Srbije i kancelarom Austrije.

Njih dvojica su se obratili medijima posle ceremonije uručenja Ordena, saopštila je Služba predsednika Srbije za saradnju sa medijima.

Predsednik Srbije uručio je Orden Republike Srbije na lenti, za zasluge u unapređenju odnosa sa Srbijom i celim regionom Zapadnog Balkana, nakon čega se Vučić obratio svima.

- Dragi prijatelju, danas imam izuzetnu čast i posebno zadovoljstvo da vam kao osvedočenom prijatelju uručim najveće državno odlikovanje, zbog učvršćivanja i razvijanja saradnje Srbije i republike Austrije - rekao je Vučić.

- Srbija je zahvalna što je proces evropskih integracija ubrzan, a u tom smislu, uveren sam da ćemo podršku Austrije imati uvek, na čelu sa vama. Za nas je posebno važno kada u uslovima u kojima se suočavamo sa teškoćama i problemima, od korone, do migrantskih kriza, uvek možemo da računamo na prijatelja Austriju, i vas, uvaženi kancelaru - dodaje Vučić.

Kako Vučić ističe, Kurc se pokazao kao najtalentovaniji političar, što je pokazao kako u politici i ekonomiji svoje zemlje, tako i odnosu sa Srbijom.

- Mi smo udvostručili saradnju sa Austrijom, a Austrija je jedan od najznačajnijih investitora, i hvala vam što podstičete investitiore da dođu u Srbiju. Nemojte se ljutiti što Beč gledamo kao jedan od naših gradova - rekao je Vučić potom.

Kako je dodao, velika je čast za Srbiju što je Orden dobio upravo kancelar Austrije, dodajući da se nada još boljoj i uspešnijoj saradnji Austrije i Srbije.

Nakon predsdnika Srbije, Austrijski kancelar Sebastjan Kurc se takođe obratio prisutnima i zahvalio na svemu što je Srbija učinila za njegovu zemlju.

- Veoma nas raduje što u Austriji imamo ljude koji vuku korene sa zapadnog Balkana, a koji su dali doprinos našem društvu. tebi predsedniče, ali i celoj Vladi želim da zahvalim na svemu, jer smo najveći ekonomski partneri. Mi smo jedan od najvećih ulagača ovde u Srbiji, i naročito zbog toga nas raduje privredni razvoj u ovoj zemlji, zato svima čestitam, jer je privredni radst od sedam odsto veoma impresivan, ako pogledamo prošlu godinu - rekao je Kurc.

Kurc je prokomentarisao i uspeh Srbije kada je u pitanju brza vakcinacija u čemu je prednjačila, dodajući da je pored svega, podrška Srbije za Austriju važna, kada je u pitanju migracija.

- Srbija je dala doprinos u borbi protiv ilegalnih migracija - priča Kurc.

Odgovarajući na pitanje o posledicama krize u Avganistanu, kada su u pitanju migracije, Kurc je istakao da ljudi koji napuštaju Avganistan treba da budu zbrinuti u susednim zemljama.

Na isto pitanje, odgovorio je Vučić, ističući da je Srbija mala zemlja, dodajući da Srbija do sada nije imala zahteve, i da je priliv izbeglica mali, ističući da ko želi, može da dođe, objašnjavajući da će pokazati solidarnost, ali ne i to da će biti parking za izbeglice.

- Mi smo spremni da koordinišemo, a ovo što je 100, 200, ili 500 ljudi nije ništta, na nama je da pokažemo solidarnost, pogotovo prema ženama - kaže Vučić.

- Ponosan sam na to što je i "Fič" potvrdio visok rejting Srbije, označivši nas kao stabilnu, sa dobrim izgledima. Najbrže nam rastu plate i penzije u celom regionu, imamo 61 odsto priliva i rasta, ali to ne bismo mogli da nemamo ovakve prijatelje. To su ljudi koji veruju u Budućnost Srbije - kaže Vučić.

Na pitanje o tome, kada će Srbija postati članica EU, Vučić je dodao da se Srbija nalazi na evropskom putu, i zna koji joj je domaći zadatak.

- Mi sve znamo, razumemo poruke EU, a ono što sam govorio je činjenica da, a o tome se najmanje govori, a to je da u EU postoji značajan broj zemalja koje ne žele proširenje. Nekada smo mogli mnogo manje da uradimo, pa smo otvarali poglavlja, a sada kada možemo d auradimo mnogo više, ne možemo. Ako se stavite u cipele svih nas, vidite da slika nije ružičasta, a mi realno sagledamo stvari. Borićemo se da budemo član EU, to je naš strateški cilj, ali i u međuvremenu moramo da radimo o rastu, životima ljudi, i to je naša politika ozbiljnosti i odgovornosti koja nije skeptična prema EU, već realnistična - dodao je Vučić.