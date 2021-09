Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma dokumentovano je dokazao, kako je rekao, da je sve što su protiv njega u proteklih pola godine izgovarali Marinika Tepić, Dragan Đilas, Sanda Rašković Ivić i ostali, čista laž.

Marković je novinarima, na konferenciji za štampu u prostorijama Jedinstvene Srbije u Beogradu, pokazao zvanična saopštenja Tužilaštva, izveštaje policije, saopštenja prozivanih ličnosti, slike sa određenih mesta koja su pominjana u napadima na njega, u kojima se sve što su gore navedeni izgovarali demantuje.

- Na današnjoj konferenciji za novinare ne govorim o aferama, jer afere ne postoje, već o lažima koje su u poslednjih 6 meseci protiv mene izgovarali Dragan Đilas, njegova radnica Marinika Tepić, njihov lažni svedok osuđeni kriminalac Branislav Radosavljeivć, Sanda Rašković Ivić i predsednica Đilasove stranke u Jagodini, koja je iniče psihički bolesnik Katarina Jokić. Pre 6 meseci su počeli da me napadaju za nešto što se u političkom životu u Srbiji i na Balkanu nikada nije desilo. Nikada se nije desilo da vam neko na taj način napada porodicu bez ijednog materijalnog dokaza i da vas napada za nešto što je temelj mog političkog delovanja kao domaćina, a to je porodica. Sve to je trajalo 6 meseci, a za mene je to bilo kao 6 godina, jer smo dugo čekali saopštenje nadležnog Tužilaštva koje je odbacilo sve navode Marinike Tepić protiv mene kao neosnovane - izjavio je Marković i dodao:

- Marinika Tepić nema ideologiju, ona ovo ne radi zbog ideologije, programa i boljeg života građana Srbije, ona ovo radi zbog para koje dobija od njenog poslodavca Dragana Đilasa. A sve je počelo kada sam ja u Skupštini Srbije postavio pitanje Draganu Đilasu da li ima 619 miliona evra koji se pominju, da li je platio porez na te pare i da li ih je pošteno zaradio i ako jeste zašto ih je izneo van države Srbie. Dragan Đilas ne može da izbegne odgovornost. Svi moraju biti jednaki pred zakonom. I meni nije jasno zašto finanisjka i poreska policija ne izvrši proveru u preduzećima Dragana Đilasa. On ne može da se vadi kao opozicionar. Svi su pred zakonom jednaki.

Marković je, kako je rekao, podneo i krivičnu prijavu protiv Dragana Đilasa zbog, ističe Marković, nasilja u porodici.

- I da vidimo ko je u fioci skrivao tužbu njegove bivše supruge protiv njega da je tukao ženu, njenog oca pred decom. To delo ne zastareva, to je kao genocid nad porodicom. Ja sam tužio sve koji su iznosili laži protiv mene i Mariniku Tepić i Dragana Đilasa i Sandu Raškovioć Ivić i onog omutavljenog i skremblovanog svedoka šest puta hapšenog i osuđivanog kriminalca Branislava Radosavljevića. Pošto u Srbiji više nije na snazi Zakon o kleveti, Tužilaštvo je odbacilo moju tužbu po osnovu ugrožene bezbednosti, ali sam ja podneo protiv tih lica privatnu tužbu zbog povrede ugleda i časti i očekujem da pravosudni organi procesuiraju ta lica. Pored toga 393 žene su tužile Mariniku Tepić zbog toga što je svojim lažima uvredila sve žene navodima da se žene u Jagodini zapošljavanju preko telefna za druženje, a tužbu je protiv Marinike Tepić podnelo i Javno komunalno preduzeće "Standard" iz Jagodine zbog lažnih navoda o animir damama u tom preduzeću koje ne dolaze na posao. Očekujem da nadležni organi po tim pitanjima urade svoj posao po slovu zakona. Međutim Marinki Tepić nadležni ne mogu da uruče poziv jer stalno menja adrese i brojeve telefona kao Rom konje - kazao je Marković i dodao:

- Stranka Dragana Đilasa je jedan skup lopova, prevaranata, lažova i siledžija. Tužilaštvo jer ispitalo 30 svedoka koji su svi demantovali sve što su izgovarali Marinika Tepić i ostali, a ja pozivam novinare da provere šta je omutavljeni i skremblovani svedok kriminalac Branislav Radosavljević rekao na konferenciji Marinike Tepić, a šta je kasnije taj lažni svedok rekao u policiji. Zahvaljujući Draganu Đilasu i Vuku Jeremiću Srbija kasni sa ulaskom u Evropsku uniju i zahvaljujući njihovim lažima koje iznose u inostranstvu veliki broj srpskih medija je označen žutom bojom kao u vreme Hitlera. Oni na prošle izbore nisu izašli, a neće ni na naredne, ne zbog uslova, nego zbog rejtinga, a rejting se ne postiže lažima, nego delima.

Prema rečima predsednika Jedinstvene Srbije, sve što su izgovorili Marinika Tepić i ostali protiv njeg je, kako je rekao, čista laž, sve do slova i da su oni pokušali da skrenu pažnju na sebe lažima, a ne programom.

- Ali za laži se mora odgovarari - zaključio je Marković, koji je na današnjoj konferenciji, kako je istakao, sve što je rekao potkrepio dokumentima, pisanim i slikama.

Današnjoj konferenciji za novinare prisusvovali su i potpredednici Jedinstvene Srbije, Marija Jevđić koja je i potpredsednca Skupštine Srbije i Života Starčević i Đorđe Kosanić, koji su narodni poslanici.